Regeringen og DF vil forkorte vejen til fysioterapi

Det skal ikke længere kræve lægehenvisning at få behandling hos en fysioterapeut, lyder aftale.

Hvis ryggen værker eller nakken gør ondt, skal borgerne fremover kunne gå direkte til behandling hos en fysioterapeut. De skal ikke længere forbi deres praktiserende læge for at få en henvisning.

Det har Dansk Folkeparti og regeringen aftalt som del af den sundhedsreform, de vil gennemføre, hvis de får flertal i Folketinget efter næste valg.

Dansk Folkeparti har gennem flere år arbejdet for, at praktiserende læger skal bruge mindre tid på at henvise patienter til andre behandlere, fortæller sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

- Der er jo ikke nogen, der går til fysioterapeut for sjov. Hvis du har fået hold i ryggen, vil du gerne have det ordnet her og nu, siger hun.

- Du kommer hurtigere i gang med dit arbejde, og så har lægen mere tid, siger hun.

Forslaget lyder, at patienter med ondt i kroppen skal kunne gå til fysioterapeut højst fem gange. Herefter vil det kræve en henvisning fra lægen.

- Det sikrer, at udgifterne ikke løber løbsk. Og det sikrer også, at der kommer en læge på, hvis det er noget, der skal undersøges mere, forklarer Liselott Blixt.

Finansminister Kristian Jensen (V) oplyser, at man vil kunne spare 100.000 lægebesøg ved at afskaffe kravet om henvisning til fysioterapi.

Og står det til Liselott Blixt er der også andre områder, hvor patienten burde kunne gå direkte til den relevante behandler uden at runde den praktiserende læge.

- Som kvinde, der skal til gynækolog, tror jeg mange gange, at det kunne være rart, hvis man kunne komme af sted uden henvisning. Det er heller ikke noget man misbruger, men noget man gerne vil være foruden, siger hun.

- Det er den vej, vi bliver nødt til at gå, hvis vi skal have mest sundhed for pengene.