Regeringen og DF åbner mulighed for familiesammenføringsloft

Et loft over familiesammenføringer er skrevet ind i finansloven. Men parterne sætter ikke tal på loftet.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om et loft over familiesammenføringer med inspiration fra det loft, der er indført i Tyskland.

Det oplyser parterne i forbindelse med den netop indgåede finanslovsaftale for 2019.

Men loftet bliver kun "aktiveret", når situationen kræver det, siger DF's gruppeformand, Peter Skaarup. Han henviser blandt andet til 2015, hvor flygtningekrisen ramte Danmark.

- Der er en række områder, hvor vi går op i mod konventionerne, siger Skaarup.

- Vi tror på, at det kommer til at virke, siger han.

Det tyske loft over familiesammenføringer har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) tidligere kaldt et "fuploft".

I Tyskland blev der fra 1. august indført en regel om, at der maksimalt kan ske 1000 familiesammenføringer per måned til personer bosiddende i Tyskland.

Det skal være op til ministeren på området at sætte et specifikt loft over familiesammenføringer, når situationen kræver det.

- Regeringen og Dansk Folkeparti er samtidig enige om at indføre et loft, der virker, står der i aftaleteksten.

- Loftet over antallet af familiesammenføringstilladelser til familiemedlemmer til herboende flygtninge skal aktiveres administrativt af udlændinge- og integrationsministeren, står der videre.

Regeringen har tidligere udtalt, at det tyske loft mere er en slags sagsbehandlingsregel, der kun vil gøre marginal forskel i Danmark. Det var i den forbindelse, at Støjberg brugte ordet "fuploft".

Men DF er tilfredse med loftet, som kan aktiveres fremover.

- På udlændingeområdet vil vi gerne gå længere end regeringen. Men nu har vi fået et loft, som bliver aktiveret, hvis vi står i en situation som i 2015 eller en anden ekstrem situation, siger Skaarup.