Regeringen ønsker bedre ledelse og mindre sygefravær

De over 800.000 offentlige ansatte i staten, kommunerne og regionerne fortjener en bedre ledelse i hverdagen. Og der skal gøres noget for at få sygefraværet ned.

Det er nogle af målene med regeringens ledelses- og kompetencereform, som blev præsenteret onsdag.

- Ledelse spiller en helt central rolle på enhver arbejdsplads, siger innovationsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse.

- Dygtige og engagerede ledere, der for eksempel giver medarbejderne plads til at bruge deres faglighed og inddrager dem i tilrettelæggelsen af opgaverne, skaber ofte de bedste resultater og gode arbejdspladser med høj trivsel, siger hun.

Udspillet indeholder 22 initiativer og 27 anbefalinger. Eksempelvis skal et rejsehold tage rundt i hele landet og rådgive arbejdspladser, hvor sygefraværet fylder for meget.

- Et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær er nogle af grundstenene for at have velfungerende arbejdspladser, der gør det muligt at skabe værdi for borgerne, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Her spiller god og kompetent ledelse et vigtigt element. Det er der behov for at styrke, og jeg er derfor glad for, at vi i dag kan præsentere brede sygefraværsinitiativer, som skal være med til at sikre et bedre og sundere arbejdsmiljø, siger han.

Desuden mener regeringen, at hvis en leder ikke lever op til kravene for en leder, så skal denne kunne fyres.

De to ministre undrede sig for en uge siden i Berlingske over, at offentligt ansatte i gennemsnit har fem sygedage om året mere end deres kolleger i det private. Det viste en rapport fra regeringen.

Men sammenligningen holder ikke. Det har eksperter blandt andet udtalt til Politiken.

Og det har fået SF's Kirsten Normann Andersen til at indkalde ministrene i samråd. Her skal de forklare sig.

Renses tallene i rapporten for alle uligheder, har de offentligt ansatte ifølge Politiken kun en halv sygedag mere om året, hvis man kigger på kortvarigt sygefravær under 30 dage.

Blandt andet er der flere kvinder ansat i den offentlige sektor, som har sygedage i forbindelse med graviditet. Forskel i uddannelsesniveau, alder og forskellige arbejdsopgaver spiller ligeledes en rolle.