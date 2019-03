Regeringen lover ro om kommuners sygehusudgifter

Mange kommuner har haft svært ved at se, hvad de skal betale for borgeres behandling på hospitaler.

Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering af sygehusudgifter i 2019. Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at flere kommuner har haft svært ved at lægge budgetter, fordi de ikke kan se, hvad de betaler for.

- Når nogle kommuner oplever så store problemer, er vi selvfølgelig nødt til at tage det alvorligt, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i pressemeddelelsen.

- Det er selvsagt frustrerende for kommunerne, hvis de ikke kan gennemskue regningerne fra ministeriet og regionerne, udtaler hun.

Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne skullet betale en del af deres borgeres behandling på sygehuse. Meningen er, at det skal styrke kommunernes tilskyndelse til at forebygge sygdomme.

Men flere kommuner har påpeget, at regningerne har været svære at gennemskue.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at nylige ændringer af modellen for kommunal medfinansiering kan have gjort det mere uigennemskueligt. Blandt andet ordningen blevet målrettet mod ældre og småbørn.

Regeringen har sat gang i en analyse af problemerne. Den ventes færdig i løbet af 2019.