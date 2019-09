Regeringen lover konkret pensionsforslag inden et år

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil inden et år præsentere en model for, hvordan Socialdemokratiets store valgløfte om tidlig tilbagetrækning for nedslidte, skal indføres.

Det siger han efter, at Jyllands-Posten har fortalt, at embedsmænd nu ikke længere mener, at en ny aftale vil bryde tidligere forlig. Var det tilfældet, ville en ny aftale først kunne laves i næste valgperiode.

- Vi har kigget ned i dette her og har slået fast, at der ikke er noget som helst til hinder for, at man kan indføre en ret til tidligere tilbagetrækning allerede i denne her valgperiode.

- Det betyder, at de partier, der har forsøgt at skubbe diskussionen foran sig ikke længere kan bruge forligsjura som argument for ikke at indgå en aftale, siger Peter Hummelgaard.

Ministeren fortæller, at arbejdet med at lave en model for tidlig tilbagetrækning allerede er i gang. Ud over forligsjuraen har blandt andre Dansk Folkeparti gentagne gang sagt, at deres store problem er, at de ikke kan forholde til noget, de ikke har set.

- Inden for det næste år kommer vi til at lægge en model frem. Dansk Folkeparti har fuldkommen ret i, at de selvfølgeligt skal se en model, inden de kan tilkendegive støtte.

- Vi er i gang med arbejdet, og vi skal ikke underkende, at det er svært. Men det er ikke umuligt og vi kommer til at lægge en model frem, som vi kan indkalde til forhandlinger om, siger Peter Hummelgaard.

Før valget indgik den daværende regering, Dansk Folkeparti og Radikale en aftale om seniorpension til nedslidte. Men Socialdemokratiet mener ikke, den er omfattende nok.

- Vi arbejder med at give en egentlig rettighed til tilbagetrækning, der knytter sig til, hvornår man startede på arbejdsmarkedet og hvor nedslidt man er, siger Peter Hummelgaard, der samtidig afviser, at han ikke arbejder aktivt for at implementere den tidligere regerings aftale.

- Vi er venlige viceværter for den aftale. Også fordi vi ikke ser noget modstridende mellem den, og hvad vi selv arbejder for.

Socialdemokratiets valgløfte om ret til tidligt tilbagetrækning har fået meget fokus fra Dansk Folkeparti, der på sin hjemmeside har et ur, det tæller hvor længe siden det er, at løftet blev givet. Den har titlen "Hvornår bliver det til noget, Mette?" og har tidligere heddet "Hvornår bliver det Arnes tur?".

- Det kommer til at blive Arnes tur. Og det kommer det på meget kortere tid, end mange partier har forsøgt at bilde befolkningen ind, siger Peter Hummelgaard.