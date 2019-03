Regeringen i mindretal: Ny jernbane over Vestfyn rykker nærmere

- Regeringen gør sig skyld i useriøsitet, når den ikke tager højde for, hvad der er flertal for i Folketinget. Inden man lavede finansloven var der flertal for Togfonden og jernbanesporet på Vestfyn. Regeringen undlod bare at tage det med i finansloven, sagde Rasmus Prehn, transportordfører for Socialdemokratiet.

Et politisk flertal i Folketinget vil have anlagt den nye jernbane over Vestfyn, og dermed har den siddende regering fået et flertal imod sig, hvilket under førstebehandlingen af forslaget torsdag sidst på eftermiddagen fik sindene godt i kog hos transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og flere partiers transportordførere.

En ny jernbane over Vestfyn fra Kauslunde til Blommenslyst rykkede torsdag et skridt nærmere efter en til tider ganske ophedet debat i Folketinget.

Ophedet diskussion

Regeringen mener ikke, der er grundlag for at lave en anlægslov, før der er bevilget penge på finansloven. Omvendt mener flertallet i Folketinget, at pengene til fase 1 af Togfonden ér fundet.

Under debatten kom det fynske folketingsmedlem Karsten Hønge (SF) med et indlæg om trafikministerens arrogante holdning til et politisk flertal for Togfonden. Flere gange talte transportministeren "om at belære" ordførerne om, hvordan en finanslov vedtages af et flertal i Folketinget, som var det intetanende skolebørn.

- Jeg var egentligt for længst holdt op med at forbavse mig over ministerens arrogance og sædvanlige, konfrontatoriske destruktive stil, og hvis det er det, vores transportminister her i landet ved om Togfonden er det godt nok op ad bakke. Er det i dag, at det går op for ministeren, at der rent faktisk er et flertal i Folketinget for at gennemføre disse elementer i Togfonden, spurgte Karsten Hønge, transportordfører i sit parti.

Svaret kom da også prompte fra ministeren.

- Jeg er hver gang overrasket over hr. Karsten Hønges svulstige sprogbrug og negative sprogblomster. Jeg forventer hver gang, at mennesker taler mere normalt. Her i Folketinget vedtager et flertal Finansloven, og det flertal har ikke været enig med Karsten Hønge om, at der skal sættes penge af til en jernbane på Vestfyn, sagde Ole Birk Olesen.