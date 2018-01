- Man har kigget på størrelsen af skovene, hvor der skal være mulighed for fri udvikling af området. Og så skal skovene helst være gamle og forskelligartede, og der skal være truede dyre- og plantearter, så de kan få mulighed for at overleve på lang sigt.

En af grundene er, at projektet omfatter offentlige skove og ikke private. Og langt de fleste skove på Fyn er privatejede. Dertil kommer at de fynske skove ifølge Danmarks Naturfredningsforening ikke er særligt interessante i denne sammenhæng, og det er der flere grunde til, forklarer Nora Skjernaa Hansen. Hun rådgiver om skovpolitik hos Danmarks Naturfredningsforening.

Regeringen realiserer nu et løfte i Naturpakken fra 2016. Naturstyrelsen har netop påbegyndt arbejdet med, at der på statens arealer skal udlægges yderligere 10.000 hektar urørte skove helt uden træproduktion samt 3.300 hektar skov til biodiversitetsformål. På et kort kan man se, hvor de udvalgte skove kommer til at ligge, og Fyn er det eneste sted i landet, hvor der ikke er en eneste skov, som kvalificerer sig til projektet.

Landbruget fylder også en stor del i begrundelsen for, at de fynske skove ikke er at finde i Naturpakken.

Hvis man eksempelvis bor på Fyn, og man kender til en skov, som, man synes, er helt fantastisk, så kan man fra 2. februar og otte uger frem gøre opmærksom på, hvilke andre områder, som kunne være interessante at få med.

- Eksperterne vil jo gerne lytte til folks input, men jeg tror ikke, de rykker så meget ved det nu. Måske hvis man har forslag til eller viden omkring, hvor grænserne skal gå ved de forskellige skovarealer. Men ellers ikke, siger Nora Hansen.

Grunden til, at hun ikke tror, man kan rykke særlig meget ved at komme med nye forslag, er, at analysen og dermed udvælgelsen af skovområderne er udarbejdet på et usædvanligt godt datagrundlag.

- Vi har for nylig fået en hel masse data over statslige skove. Det er data over truede arter, der er eksempelvis en særlig PhD om emnet og atlasundersøgelser om svampe i Danmark. Til sammenligning er der meget mindre viden om private skove, forklarer Nora Hansen.

Danmark har via FN's naturmål tilsluttet sig, at 17 procent af landarealet skal sikres en særlig beskyttelse for at sikre klodens biodiversitet. Med disse 45 skovområder kommer Danmark op på 3,5 procent.

- Så der er et stykke vej endnu, siger Nora Hansen.