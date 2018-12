Regeringen fastholder jysk elmotorvej men kommer kritik i møde

Der har i den grad været sat strøm til debatten i det vestjyske.

Regeringen fastholder dog at opsætte nye 400-kilovolt-ledninger i højspændingsmaster. Men den kommer kritik i møde ved at nedgrave dele af dem samt eksisterende 150-kilovolt-ledninger i Syd- og Vestjylland.

Det sker efter udbredt kritik fra eksempelvis lokale Venstreborgmestre samt borgere. De er imod at etablere flere hundrede 35-meter høje elmaster og vil i stedet have ledningerne gravet ned.

Men det er kun muligt for 15 procent af 400-kilovolt-ledningerne ifølge det statslige Energinet, som bakkes op af en uvildig ekspertvurdering.

Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) siger på et pressemøde i Esbjerg, at han vil have markant færre master og luftledninger i Syd- og Vestjylland.

- Jeg og regeringen havde gerne set, vi kunne nedgrave det hele. Det er ikke teknisk muligt. Derfor har vi fundet denne løsning, som er den mest skånsomme overhovedet muligt, siger han.

I dag ligger 8000 boliger i området inden for 500 meter af en luftledning, men når nedgravningen er gennemført, og de nye 400-kilovolt-ledninger er sat op, vil antallet være faldet til 900 boliger.

Den 170 kilometer lange højspændingsledning fra Idomlund ved Holstebro går til den dansk-tyske grænse.

Det vurderes at koste 1,4 milliarder kroner, som et politisk flertal er enig om at finde over tarifferne. Det vil betyde en årlig merudgift på cirka fem kroner for en almindelig husstand.

Samlet vil det betyde en reduktion af luftledninger fra 324 kilometer i dag til cirka 145 kilometer.

Den størst mulige andel af de kommende 400-kilovolt-ledninger skal graves ned.

Energinet har tidligere vurderet, at det ikke er forsvarligt at kabellægge mere end op til 15 procent svarende til 26 kilometer af de i alt 170 kilometer nye 400-kilovolt-ledninger.