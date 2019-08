Regeringen er fortsat ukonkret om pension efter møde

Regeringens lange, seje træk for at sikre en aftale om tidligere pension er begyndt, men missionen ser svær ud.

- Det er ikke nogen let øvelse det her. Det er lidt bøvlet og teknisk, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Hun har torsdag haft et møde med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om emnet. Mens FH mener, at sådan en aftale er nødvendig, er DA skeptisk.

Arbejdsgiverne frygter, at en aftale vil sende raske på pension på et tidspunkt, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Dermed kan det blive svært at indgå en trepartsaftale, som Mette Frederiksen derefter kan søge politisk opbakning til i Folketinget. Men der kommer flere møder, lyder det fra Mette Frederiksen.

- For os er det her en politisk hovedprioritet, og det arbejde går vi nu i gang med, siger statsministeren.

Indtil videre må vælgerne dog vente på at få at vide, hvem der måske kan få retten til tidlig pension.

Statsministeren er fortsat ikke klar til at konkretisere, hvilke brancher og dermed hvilke danskere, som kan blive omfattet af aftalen.

Hun er heller ikke klar til at sige, hvor længe man skal have været på arbejdsmarkedet, før man kan blive omfattet af retten. Hidtil har Mette Frederiksen talt om "mindst 40 år".

- Anciennitet er en af de ting, vi kommer til at kigge på. For selvfølgelig er der forskel på, om man går ud af folkeskolen og har hårdt fysisk arbejde i mange år, eller om man tager en videregående uddannelse. Allerede der kan der være ti års forskel i hvor længe, man har arbejdet.

Spørgsmål: Kommer I også til at sætte konkrete brancher på? Altså hvilken branche man skal have arbejdet i for at få retten til tidlig pension?

- Det vil jeg i hvert fald ikke afvise. For vi ved ret meget om, hvilke brancher der nedslider en. Så det kan sagtens være, at vi kommer til at arbejde med et kryds mellem branche og hvor lang tid, man har været på arbejdsmarkedet, siger Mette Frederiksen.

Hun peger på brancher med "mange løft" og "skæve arbejdsstillinger", men understreger samtidig at fremtidens arbejdsmarked kan se meget anderledes ud i kraft af hjælp fra robotter og andre hjælpemidler.

Selv om det skulle lykkes at indgå en aftale med DA og FH, så har S-regeringen også et stykke vej, hvis man skal samle politisk opbakning. I rød blok siger De Radikale nej til tidligere pension. Dermed er Mette Frederiksen formentlig afhængig af Dansk Folkeparti.

På DF's sommergruppemøde onsdag krævede DF-formand Kristian Thulesen Dahl en konkret model fra regeringen fremlagt inden slutningen af august. Thulensen afviser dog ikke, at DF kan bakke op.

På grund af de særlige aftaleregler på Christiansborg kan en ny pension dog først gennemføres i næste valgperiode, mener Thulesen Dahl.

Til det siger Mette Frederiksen:

- Vi har ikke lagt os fast på en dato. Nu er vi i gang. Arbejdsmarkedets parter skal involveres, og så vil vi på et tidspunkt komme med en model, som jeg håber, Folketingets partier vil være med til at gøre til virkelighed.