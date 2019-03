Dansk er et lille sprog, og derfor har det ikke været attraktivt for virksomheder at investere i at udvikle en dansk sprogressource.

Det vurderer regeringen, som afsætter 30 millioner kroner til at udvikle en sprogressource, altså en stor samling af sprogdata på dansk.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Håbet er, at Danmark ikke kommer til at sakke bagud i brugen af kunstig intelligens i forhold til andre lande.

- Nu får vi sat skub i udviklingen af kunstig intelligens på dansk. Der er helt nødvendigt, hvis kunstig intelligens for alvor skal udvikles og bruges i Danmark, udtaler uddannelses- og forskningsminister Thommy Ahlers i en pressemeddelelse.

Både i den offentlige og i den private sektor er man begyndt at tage kunstig intelligens til sig.

Det er for eksempel, når stoppesteder læses op i bussen, eller når borgere chatter med virtuelle medarbejdere hos kommunen eller forsikringsselskabet, forklarer Sophie Løhde (V), innovationsminister, i pressemeddelelsen.

- Med en fælles sprogressource vil man eksempelvis i kommunerne kunne bruge teknologien til at omsætte telefonopkald til tekst for at kunne give borgere hurtigere besvarelser, siger hun.

- Og forskere vil langt hurtigere kunne få overblik over store mængder af litteratur og data, fordi kunstig intelligens blandt andet kan hjælpe med at gennemsøge og kategorisere artikler.

Torsdag formiddag præsenterer regeringen på et topmøde en strategi for landets digitale fremtid, som planen for udviklingen af kunstig intelligens også er en del af.

På topmødet vil der være ud over kunstig intelligens også være fokus på blandt andet dataetik, ændrede behov på arbejdsmarkedet, undervisning, uddannelse, forskning og øvrige rammevilkår for dansk erhvervsliv.