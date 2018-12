Regeringen beskyldes for at tale med to tunger om udrejseø

Når danske ambassadører i udlandet taler med pressen om udrejsecenteret på øen Lindholm, skal de fremstille øen Lindholm på en anden måde, end regeringen har gjort i den danske presse.

Det skriver Berlingske onsdag.

Avisen har søgt aktindsigt i regeringens såkaldte beredskabstalepunkter til danske ambassader i udlandet.

Punkterne instruerer danske diplomater i blandt andet at fremhæve, at øen bliver "totalrenoveret", at beboerne "ikke bliver tilbageholdt", og at "øens infrastruktur er veludviklet", skriver avisen.

I modsætning hertil har udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i Danmark fremhævet, at der vil være så færgeafgange som muligt, og at forholdene bliver meget restriktive.

Over for Berlingske vurderer Klaus Kjøller, ekspert i politisk kommunikation og lektor emeritus på Københavns Universitet, at forskellen er slående.

- Det er helt tydeligt to forskellige fortællinger om øen, regeringen prøver at skabe, og de fortællinger står i skarp kontrast. Begge fortællinger er faktuelt korrekte, men forskellen ligger i selektionen af pointerne, og hvilke detaljer der er fremhævet, siger han til Berlingske.

De to udlændingeordførere Mattias Tesfaye (S) og Martin Henriksen (DF) mener begge, at regeringen i et vist omfang taler med to tunger i sagen.

Udlænding- og integrationsministeren skriver på mail til Berlingske, at regeringen har givet samme oplysninger til pressen i udlandet og offentligheden i Danmark.

Derudover mener Støjberg, at hun "taler noget anderledes, end embedsmænd skriver".

Udrejsecentret på Lindholm vil være for udvisningsdømte udlændinge, afviste asylansøgere dømt for visse typer af kriminalitet og personer på tålt ophold.

Det er Kriminalforsorgen, der kommer til at drive centeret, der ifølge finansloven skal huse de udvalgte grupper af udlændinge fra 2021.

Integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen (R) mener, at beredskabstalepunkterne og Støjbergs udtalelser i Danmark "stritter ret meget".

- Det kan ikke lade sig gøre at kommunikere to forskellige ting. Verden er et åbent sted, og informationerne går også over grænserne, siger hun til Ritzau.