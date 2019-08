Regeringen afviser at fjerne tolkegebyr for patienter

Den omstridte egenbetaling, hvor patienter skal punge ud med op til 1645 kroner for at have en tolk med på hospitalet, bevares.

I en skriftlig kommentar til Kristeligt Dagblad afviser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) et krav fra støttepartierne, der tidligere på sommeren forlangte tolkegebyret afskaffet.

- Det er velkendt, at Socialdemokratiet stemte for tolkegebyret, mens Enhedslisten, SF og De Radikale stemte imod. Det er der ikke noget nyt ved, udtaler Magnus Heunicke.

Meldingen skuffer regeringens støttepartier.

- Det er både utilfredsstillende og skuffende. Vi har åbenbart en socialdemokratisk regering, der vil lade penge komme mellem patienter og sundhedsvæsen, siger Peder Hvelplund, sundhedsordfører i Enhedslisten.

SF's Kirsten Normann Andersen kalder regeringens holdning for "uforståelig".

- Tolkegebyret er dyrt og bureaukratisk, og det har intet med integration at gøre. Det skal væk, og vi vil blive ved med at trykke Socialdemokratiet på maven, indtil de indser det, siger SF's sundhedsordfører.

Tolkegebyret blev i 2018 vedtaget af VLAK-regeringen med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Med det kan personer, der har boet i Danmark i mere end tre år, ikke længere få gratis tolkning ved lægebesøg. Beløbet, som skal betales for tolkning, varierer fra 191 til 1675 kroner.

Socialdemokratiet var i udgangspunktet imod tolkegebyret, men vendte i foråret 2018 på en tallerken med henvisning til, at egenbetalingen ville hjælpe med at få udlændinge og indvandrere til at lære dansk.

Ifølge Andreas Rudkjøbing, formand i Lægeforeningen, har ordningen dog en lang række uheldige bivirkninger.

- Folk bliver væk fra deres konsultationer, hvilket forsinker deres diagnostik og behandling. I sidste ende kan de udvikle mere alvorlige sygdomme, end de ellers ville have gjort, siger han til Kristeligt Dagblad.