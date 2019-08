Regeringen afviser EU-krav om øremærket barsel til fædre

Regeringen svigter ligestillingen ved at ville droppe øremærket barsel, mener Dansk Magisterforening.

Regeringen går efter at få dispensation fra det EU-direktiv, der øremærker to måneder af orloven efter en fødsel specifikt til fædre.

Det skriver Politiken.

I stedet ønsker ligestillingsminister Mogens Jensen (S) og resten af Socialdemokratiet at indføre en ordning, hvor fædre og mødre hver især som udgangspunkt får ret til 16 ugers orlov efter morens 14 ugers barselsorlov.

Det skal være med en mulighed for at flytte ugerne, så de fordeles, som forældrene ønsker.

- Der er nogle gammeldags mønstre og normer, der afspejler sig i vores familieliv, når det gælder fordeling af barslen, og de er med til at skabe ulighed langt frem i forældrenes liv.

- Hvis de normer skal ændres, kan det kun gøres ved at give fædrene en rettighed, siger Mogens Jensen til Politiken.

Formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen mener, at regeringen svigter ligestillingen ved ikke at ville følge EU-direktivet.

- Direktivet er ikke kun for kvindernes skyld. Det er i den grad partneren til den gravide, man snyder i det her, siger Camilla Gregersen til Politiken.

Med en dispensation frygter hun, at Danmark sakker bagud på ligestillingsområdet i forhold til andre lande.

- Vi har øremærket barsel til moren, som er hele den første periode. Spørgsmålet er, om det ikke er på tide, at mændene også får nogle rettigheder, siger Camilla Gregersen.

Formålet med direktivet er at sikre en balance mellem arbejdsliv og privatliv for EU-borgere og at modarbejde ulighed mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.

Hvis ikke faderen kan eller vil tage de to måneder, kan de ikke overtages af moren.