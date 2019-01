- Regeringen ønsker vækst i hele Danmark. Vi har gjort rigtig meget for yderområderne, og nu præsenterer vi mere end 100 initiativer, som skal skabe vækst i hovedstaden.

Det siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Han præsenterede torsdag regeringens hovedstadsudspil sammen med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Vores mål er, at hovedstaden skal være blandt de førende byer i Nordeuropa. Det kræver nye initiativer, for vi er i hård konkurrence med andre byer, siger Rasmus Jarlov.

Regeringen har allerede præsenteret centrale dele af planen: Et nyt boligområde på øer ud for København kaldet Lynetteholmen og et stort virksomhedsområde på ni øer ved Avedøre Holme.

Et centralt element i udspillet er moderniseringen af Fingerplanen, der sætter rammerne for by- og erhvervsudvikling i hovedstadsområdet.

Regeringen har i den forbindelse modtaget en række forslag fra de 34 kommuner i hovedstadsområdet. Af dem imødekommer regeringen 80 konkrete forslag fra kommunerne som led i hovedstadsudspillet.

Blandt andet får byer som Hillerød og Høje-Taastrup lov til at opføre større erhvervsbyggeri længere fra stationerne.

Der bliver også givet grønt lys for udvikling af en strandpark ved Køge Bugt.

Regeringen forventer, at centrale dele af initiativerne vil være selvfinansierende.

- Det er en kæmpe vitaminindsprøjtning til hovedstadsområdet med 50.000 arbejdspladser og formentlig lige så mange boliger.

- Det er vigtigt at sige, at hovedstadsudspillet ikke et udspil, som resten af landet betaler for, siger Rasmus Jarlov.

Spørgsmål: Hvor mange penge sætter regeringen af til udspillet - er det gratis?

- Det koster ikke noget at give alle muligheder for udvikling i hovedstaden. Det, der koster noget, er forundersøgelserne som eksempelvis vvm-undersøgelser af især i ringvejene. Det vil koste 105 millioner kroner, siger Ole Birk Olesen.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov tilføjer:

- Når man hører, at der skal være 50.000 flere arbejdspladser i København, så er det et stort udspil, men i statslige kroner er det ikke et stort udspil. Så det sker ikke på bekostning af resten af landet.

Han afviser, at de 50.000 arbejdspladser kunne være placeret i andre områder af landet.

- Regeringen tror ikke på, at vi har et fast antal arbejdspladser, vi kan fordele ud over landet, siger Jarlov.

Med stigende vækst kommer også et stigende behov for flere boliger. Og det imødegår udspillet, siger Ole Birk Olesen.

- Vi skal sikre, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel på boligmarkedet. Med Lynetteholmen har vi taget et stort skridt i den retning.

- Med flere boliger kommer dog også stigende trængsel. Hvis vi ikke udvider vejene, vil bilisterne i København opleve en stigning i trængslen på 72 procent. Det tager vi hånd om med hovedstadsudspillet, siger Ole Birk Olesen.

Han understreger, at der også er trængselsproblemer i andre dele af landet. Her vil regeringen i foråret præsentere en række infrastrukturprojekter.