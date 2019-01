Regering om sundhedsudspil: Der kommer ikke flere politikere

Der har været bekymring for, at der kommer flere bestyrelsesmedlemmer eller politikere, men det afvises.

Der bliver sløjfet et politisk lag, og dermed skal færre politikere stå for at håndtere fremtidens sundhedsvæsen, hvis regeringen kommer igennem med sit sundhedsudspil.

Dermed er det ikke rigtigt, at det folkevalgte led forsvinder, som nogen har frygtet, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Hvis du stemmer til kommunevalget i det nye Danmark, så stemmer du på nogle politikere, som fremadrettet får større og større ansvar for sundhed, siger statsministeren til radioprogrammet Slotsholmen på P1.

Det skyldes, at hvor de folkevalgte regionsrådsmedlemmer i dag står for at styre sundhedsvæsenet, så overgår nogle af opgaverne til landspolitikere, borgmestre og udvalgsformænd. Som også er folkevalgte. Derudover inddrages flere fagpersoner.

- Det er rigtigt, at der er flere politikere, der bliver engageret i sundhedsvæsenet, end der er i dag, siger Løkke.

Han hæfter sig ved, at landspolitikere i højere grad kan stilles til ansvar fremover.

Overordnet skal de 205 folkevalgte regionsrådsmedlemmer fremover erstattes af 36 bestyrelsesmedlemmer i Sundhedsvæsen Danmark og sundhedsforvaltningerne. Dertil kommer sundhedsfællesskaberne.

Sundhedsvæsen Danmark ledes af en bestyrelse på 11 mand, der skal koordinere indsatser og være med til at udvikle sundhedsvæsenet.

På det lokale niveau vil der i hver af de fem forvaltninger være seks medlemmer af bestyrelsen. En formand, én valgt efter indstilling fra kommunerne i området, én fra patientforeningerne samt tre medlemmer med særlige kompetencer.

I sundhedsfællesskaberne skal der være fagpersonale fra sygehuse, mens kommunerne er repræsenteret i form af borgmestre og udvalgsformænd.

Venstreprofil og tidligere gruppeformand Søren Gade kritiserede onsdag regeringens udspil.

- Der er en ambulance i Lemvig, og det er helt sikkert, at hvis man tager et djøf-regneark, så er det en rigtig dårlig forretning.

- Den kører ikke med ret mange patienter, men det er tryghed for borgerne i Lemvig-området. Og det er jo det, politikerne skal. De skal prioritere, sagde han til TV Midtvest.

Men den kritik afviser statsministeren blankt i DRs radioprogram.

- Søren har ikke ret, når han siger, at et regneark viser, at det ikke kan betale sig. Det tager sit afsæt i, hvor mange minutter man kan tillade sig, at der går, før en ambulance går, siger han med henvisning til responstider.

- Så får vi en diskussion på Christiansborg om, hvad der er de acceptable maksimale responstider, så er det os, der må stå på mål for det og sørge for, at der følger penge med, siger statsministeren om den fremadrettede struktur.