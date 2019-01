Reform uden effekt: Læreruddannelsens frafald tårnhøjt

En politisk reform fra 2012 skulle sænke et højt frafald fra læreruddannelsen og sikre mere faglig kvalitet. Den første del af missionen er tilsyneladende slået fejl.

Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som fagbladet Folkeskolen har fået aktindsigt i.

Fra 2006 og til reformen blev indført i 2012 droppede 32 procent i gennemsnit ud. Folkeskolen har fået lov at se, hvor mange der er droppet ud af den første årgang, der har gennemført uddannelsen efter reformen i 2012.

Her er frafaldet også på præcis 32 procent.

Camilla Wang, der er næstformand i Danske Professionshøjskoler, påpeger, at læreruddannelsen stikker ud blandt professionsuddannelserne.

- Læreruddannelse har et højere frafald end andre professionsuddannelser. Men den har et lavere frafald end bacheloruddannelser på universiteter.

- Noget af det handler om, at den er endnu mere snævert rettet end de øvrige uddannelser, siger hun.

Derfor mener hun, at frafaldet hænger sammen med, hvor attraktivt faget er.

- Læser du til sygeplejerske, er der forskellige muligheder for et job. Vagter på et sygehus, et ambulatorium eller ude i en kommune. Men at uddanne sig til lærer fører kun til at være lærer i en grundskole, siger Camilla Wang.

- Derfor er den måske mere eksponeret for, at de studerende falder fra, hvis de ikke forbliver 100 procent sikre på, at de vil være lærere.

Dermed står problemet med frafaldet uløst tilbage. Ifølge Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening, er der tale om et komplekst problem.

- Vi har en uddannelse, hvor alle bliver optaget, fordi vi har et ret lavt ansøgertal. Det betyder, at der er nogle, som ikke har læreruddannelsen som sit drømmestudie, siger han til Folkeskolen.

De studerendes egen formand, Jenny Maria Jørgensen, mener ikke, at man skal konkludere for meget på et tyndt datagrundlag.

Ifølge professor Jens Rasmussen på DPU tyder udviklingen på, at svaret ikke er politiske reformer. Han henviser til, at man i Norge har et lignende problem.

I Danmark skal de politiske partier evaluere reformen fra 2012 på baggrund af de tal, som Folkeskolen har fået indblik i.