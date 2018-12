Jamen, det lyder da sådan set som en glimrende idé. Send alle de kriminelle ballademagere og hellige krigere, som vi ikke kan sende hjem, hvor de kommer fra, ud på en øde ø. Dér generer de ingen, og så er det problem løst.

Så er øen ganske vist ikke øde mere. Men altså en glimrende idé - lige indtil man får tænkt sig om.

Og det er der efterhånden flere Venstre-folk, der har.

Folketingsmedlem for Venstre Marcus Knuth nåede for eksempel at bakke op om ideen om et asylcenter på en øde ø, inden han fandt ud af, at det handler om øen Lindholm, som ligger i hans egen baghave - eller i hvert fald i hans egen valgkreds.

Da han opdagede det, lød kommentaren sådan her:

"Det er en meget underlig beslutning og en underlig lemfældighed med skatteborgernes penge".

Viceborgmesteren i Vordingborg Kommune, hvor Lindholm ligger, er heller ikke meget for ideen, selv om det er partifællerne i regeringen, der har sanktioneret ideen:

"Det her er symbolpolitik og knæfald for Dansk Folkeparti", sagde Venstre-viceborgmester Michael Seiding Larsen til Berlingske Tidende.

Bedre blev det ikke, da Finansministeriet i løbet af ugen fremlage regningen for at ombygge det gamle svinepest-laboratorium på Lindholm til udrejsecenter. 759 millioner lyder prisen på - eller 1,8 millioner kroner om året per udlænding, der skal indkvarteres på den øde ø.

Venstre-borgmesteren i Viborg, Ulrik Wilbek, er en af dem, der mener, at de penge kunne bruges bedre. Til denne avis sagde han i torsdags:

"Det er upassende at sende mennesker ud på en øde ø. Hvis man for enhver pris vil have alle sendt til deres hjemlande, kan jeg følge tankegangen. Men vi ved jo, at det er urealistisk".

Beboere i Kallehave efterlyste også en anden løsning. De har på ingen måde lyst til at blive nærmeste nabo til et center for afviste, kriminelle asylansøgere. I adskillige avis-og tv-reportager ugen igennem fik de fortalt, at de både frygter stigende kriminalitet og faldende huspriser. Samtidig har de svært ved at se, at at en øde ø skulle løse noget som helst.

Naboerne til landets nuværende udrejsecenter Kærshovedgård i nærheden af Skive giver heller ikke meget for politikernes evne til at løse problemet med de afviste asylsøgere, der ikke kan sendes hjem.

Nærmeste nabo til udrejsecenteret, Ole Tranberg, siger for eksempel:

"Politikerne markedsfører det som en løsning på et problem. Reelt er det parkering af nogle mennesker, som man ikke ved, hvad man skal stille op med - og så lader man et lille lokalsamfund tage trykket. Det bliver jeg vred over".

Det får nu ikke integrationsminister Inger Støjberg til at ryste på hånden. Hun mener fortsat, at "Lindholm er noget nær optimal i forhold til placering af den her gruppe". Og det har hun muligvis ret i. Nu får hun i hvert fald mulighed for at bevise, om man kan få et problem til at gå væk ved at sende det ud på en øde ø.