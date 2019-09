Redaktør: Ellen Trane er V-baglands råb om indflydelse

Selv efter at Lars Løkke Rasmussen i slutningen af august gik af som formand for Venstre, har der været murren i partiet om for mange beslutninger fra toppen.

Det fortæller Thomas Funding, politisk redaktør og kommentator ved avisen Danmark. Han ser Ellen Trane Nørbys kandidatur til næstformandsposten i partiet som et tegn på, at baglandet ønsker mere ørenlyd.

- En del af det, der ligger til grund for, at Ellen Tranes kandidatur har en del opbakning i Venstre, er, at der har været en del utilfredshed i dele af Venstres bagland over, at det hele blev besluttet på Christiansborg.

- Altså at Jakob Ellemann-Jensen sad derovre og var ved at lægge en kabale over, at han skulle være formand, og hvem der skulle være næstformand og gruppeformand.

- Nogle var trætte af, at han var ved at gøre, hvad man følte, at Løkke gjorde. Altså ikke involverede baglandet, siger Thomas Funding.

21. september holder Venstre ekstraordinært landsmøde i Herning. Her skal partiets 850 delegerede vælge, hvem der skal være henholdsvis formand og næstformand i partiet.

Mens det kun er Jakob Ellemann-Jensen, der har meldt sit kandidatur til formandsposten, har både Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg budt sig til til næstformandsposten.

Især Inger Støjberg deler vandene, mener Thomas Funding.

- Der er ingen tvivl om, at Inger Støjberg i nogle dele af Venstre er meget elsket, mens andre mener, at hun går for langt på udlændingeområdet. Omvendt er Ellen Trane ikke den helt store folkeforfører, siger han.

De to kandidater nyder begge stor opbakning i Jylland. Mens Støjberg har sat sig tungt på Nordjylland, har Ellen Trane en stor del af Syddanmark bag sig, fortæller redaktøren. Midt- og Vestjylland deler de ifølge Funding mellem sig.

Når kampen kommer til at stå 21. september mellem Trane og Støjberg, kan det ifølge Funding ende med at blive en debat om, hvilken vej partiet skal gå politisk.

- På det politiske plan er der en forskel på europapolitikken og på udlændingepolitikken. Ellen Trane er nok mere begejstret for EU-projektet, end Inger Støjberg er. Og Støjberg anses i hvert fald offentlig som villig til at gå længere, end Ellen Trane er, siger han.

Inden nogen havde meldt kandidatur til næstformandsposten, havde blandt andre Jakob Ellemann-Jensen givet sin offentlige støtte til Støjberg.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få fat på hverken Ellen Trane eller Inger Støjberg for en kommentar.