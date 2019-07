Red Barnet sender rekordmange børn på sommerlejr

Vi håber at kunne få endnu flere børn og forældre afsted næste år, fordi vi ved, at behovet er der, lyder det.

Langelandsfestival, højskole eller en tremastet skonnert.

Det er nogle af destinationerne for børn og forældre, som Red Barnet sender på sommerlejr.

I år sender organisationen flere end 1000 børn og deres forældre på sommerlejr rundt omkring i landet. Og det er rekordmange.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at vi kan sende så mange børn og forældre afsted på forskellig former for ferier, så de børn også har noget at fortælle om, når de kommer tilbage til skolen efter sommerferien, siger organisationens generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, og fortsætter:

- Men det gør os bekymrede, at der er så mange, som har behov for at få hjælp til at skabe en sommerferie til deres børn.

Tilbuddet om sommerlejr er gratis tilbud til udsatte børn og familier, hvor der ikke er overskud til at holde ferie.

- Vi ved, at mange børn fra udsatte familier er socialt isoleret på den ene eller anden måde.

- Noget af det, som de fortæller os, er, at de har fået venner, leget med andre børn og har legeaftaler, som de kan tage med videre efter ferien.

Børnene får tilbuddet via kommunens socialfaglige personale. De inviterer børnene på sommerlejr, hvorefter Red Barnets frivillige overtager kontakten.

Red Barnets knap 340 frivillige afholder i år 37 ferielejre mod 24 lejre sidste år. Og netop de frivillige spiller en helt central og afgørende rolle for, at sommerlejrene består.

- Vi håber faktisk at kunne få endnu flere børn og forældre afsted næste år, fordi vi ved, at behovet er der, og vi ved, at både børn og forældre er glade for den oplevelse det er, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

- Det kræver i allerhøjeste grad, at endnu flere frivillige melder sig og siger, "Vi vil gerne bruge en eller uge eller to af vores ferie på at lave nogle rigtig gode oplevelser for udsatte børn og deres forældre."