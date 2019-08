Ravn er stadig vild dog ikke helt så ung

Kunstneren Lars Ravn var en af 80'ernes unge vilde malere og er fortsat ikke bange for banal symbolik og folkelig kunst. Onsdag den 14. august fylder han 60 år.

Han er blevet sammenlignet med Bjørn Nørgaard og er kaldt den moderne Henry Heerup.

Men Lars Ravn, der 14. august fylder 60, er en meget alsidig og folkelig kunstner i sin egen ret og har markeret sig inden for et bredt felt af maleri, skulptur, keramik samt glaskunst.

Han er autodidakt og har altså ikke erhvervet sine alsidige evner på Kunstakademiet, men i mesterlære hos fagfolk indenfor blandt andet kobbertryk, glaskunst og keramik.

Efter et ophold på Holbæk Kunsthøjskole og et job som militærnægter på Silkeborg Kunstmuseum indledte han et samarbejde med maleren og musikelskeren Knud Odde og billedkunstneren Erik Nyholm, som han siden har udført en række værker med.

Lars Ravn blev et markant medlem af gruppen De Unge Vilde, som blev grundlagt i begyndelsen af 1980'erne og hentede inspiration i tysk ekspressivt maleri. Han er desuden medlem af kunstnersammenslutningen Corner.

Hans billeder betegnes som energiske, løsslupne og sanselige og med mindelser om netop Henry Heerup.

Seksualitet og hverdagsgenstande som kaffekander og kaniner er sammen med kvinder blandt de foretrukne temaer.

Lars Ravn er repræsenteret på en række museer i ind- og udland.

Herhjemme blandt andet på Statens Museum for Kunst, Kobberstiksamlingen, Trapholt, Aros, Kastrupgårdsamlingen og Vejle Kunstmuseum.

Han har desuden lavet en række udsmykninger til blandt andet alment boligbyggeri, skoler og feriecentre, men har også lavet keramiske arbejder til gårdhaver og en række glasmosaikker.

Han har samtidig en stor produktion af plakater og raderinger bag sig.