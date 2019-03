Lærere i folkeskolen diskriminerer elever med mellemøstlige navne. Sådan lyder en af konklusionerne i et forskningsprojekt bestående af fire studier fra Trygfondens Børneforskningscenter. Det skriver Politiken.

Det er første gang, at diskrimination af elever i den danske folkeskole bliver undersøgt.

Undersøgelsen konkluderer samtidig, at lærerne ikke er racistiske, men at arbejdspres får dem til at foretrække at få Mathias ind i deres klasse frem for Yousef i en situation, hvor en ny elev skal begynde i klassen.

Det er problematisk, men der kan gøres noget ved det. Det siger Simon Calmar Andersen, professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, som sammen med sin kollega Thorbjørn Sejr Guul står bag undersøgelsen.

- Det er et problem, fordi det er børn, der måske har brug for at være foran på point. Men vores resultater viser, at de måske starter med at være bagud på point - at lærerne er lidt mere skeptiske.

- Men hvis lærerne har mere tid, forsvinder diskriminationen, siger Simon Calmar Andersen til Ritzau.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, afviser ikke, at der foregår diskrimination. Han er imidlertid "helt uenig" i forskningsprojektets konklusioner.

- Det viser efter min bedste overbevisning ikke på nogen måde, at lærere diskriminerer. Det er forskernes fortolkning, og det kan jeg jo ikke forhindre dem i, siger Anders Bonde Christensen til Ritzau.

- Sagen er, at der blandt vores tosprogede elever, er flere, der har udfordringer. Det er ikke, fordi man ikke vil børnene, men fordi man ved, at de ekstra udfordringer både kan blive et problem for det pågældende barn og for de andre børn i klassen. Det er derfor, lærerne svarer, som de gør.

Forskningsprojektet er blevet offentliggjort i det internationale videnskabelige tidsskrift Journal of Public Administration Research and Theory.