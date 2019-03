Rapkæftet humanist deler vandene på Facebook

Som politiker i dag er det ikke nok at have ordet i sin magt. Man skal også beherske de sociale medier, og det gør Zenia Stampe, der fylder 40 år lørdag 30. marts.

Det radikale folketingsmedlem er voldsomt populært på Facebook, hvor hun har lige knap 95.000 følgere.

Det er mere end dobbelt så mange som partiets politiske leder, Morten Østergaard, og væsentligt flere end Socialdemokratiets statsministerkandidat, Mette Frederiksen.

Men værdikrigeren deler også rundhåndet ud af sine politiske standpunkter i sine opslag, der kommenteres flittigt. Både af dem, der er enige, og dem, der ikke er.

For lige så begejstret som hendes tilhængere er, lige så kraftigt reagerer dem, der ikke er enige, men alligevel følger med på den digitale opslagstavle, og som ikke abonnerer på hendes værdier og holdninger, som tager udgangspunkt i humanistiske frihedsidealer og troen på retsstaten.

Det har haft den ubehagelige sideeffekt, at hun med jævne mellemrum er mål for anonyme trusler, uden at det dog har stoppet hendes debatlyst.

Zenia Stampe er på den måde en politiker, der med sin åbenhed og direkte, uforfærdede stil deler vandene.

Og lige så lidt blufærdig, som hun er omkring sin politik, lige så villigt lukker hun også sine læsere ind i det mere private univers med opdateringer om sine børn og bekymringer.

Også da hun for knap fem år siden fødte datteren Olga for tidligt og kort efter mistede hende.

Her gav hun et åbent indblik i den sorg, der fulgte med det at miste et barn, og i den proces, der fulgte efter.

Ifølge Espen Højlund, der er partner i mediebureauet Advice, er Zenia Stampe således et af de bedste eksempler på den moderne generation af politikere.

- Om man kan lide, at hun er så privat, er en smagssag, men hun mestrer at give af sig selv, så det er autentisk og troværdigt, har han sagt til Politiken.

Lige nu holder Zenia Stampe orlov fra Folketinget, efter at hun fødte sønnen Hartvig i slutningen af august.

Dermed har hun mulighed for at tilbringe mere tid sammen med de øvrige børn i familien - Erika, Godtfred og bonussønnen Tøger - samt ægtemanden Martin Lyngbo, der er teaterinstruktør.

Hun er efter planen tilbage på Christiansborg 1. maj. Men det forhindrer hende ikke i at give sit besyv med i den politiske debat fra hjemmefronten indtil da.