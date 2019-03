Hvis ikke timemodellen bliver en realitet, kan det have store konsekvenser for de største byer i landet. En brandærgerlig beslutning, hvis man spørger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Som en del af Togfondens Fase 2 er timemodellen, som skal sikre, at danskerne kan transporteres fra A til B med tog på en time mellem de største byer. Det betyder også, at en rejse fra Aalborg til København ikke skal tage mere end tre timer. Nu har Dansk Folkeparti valgt at bakke ud af det indgåede forlig om Fase 2. En beslutning, der kan være særdeles afgørende for de større byers tiltrækning af arbejdskraft.

- Jeg synes, at det er brandærgerligt, at der bliver rokket ved de langsigtede planer. Jeg tror i virkeligheden, at vi har brug for, at man fra Christiansborg lægger nogle langsigtede planer og holder dem. Man skal ikke begynde at rokke med hele båden, fordi der er folketingsvalgkamp lige om hjørnet, lyder det fra Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

En hurtigere togforbindelse mellem de største byer i Danmark kan ifølge Peter Rahbæk Juel (S) også være med til at sikre en bedre mobilitet, som kan få folk til at lade bilen stå. Og især det er en vigtig faktor for en by som Odense, der vokser med 2000 arbejdspladser om året.

- Der er ikke plads til, at der kan køre flere biler ind i Odense hver dag. Det er også derfor, vi bygger letbanen - det er for at gøre noget ved trængselsproblemerne.