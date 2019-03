Radikale vil have træbygninger og afgifter på flytrafik

Klimabelastningen fra de mange flyvninger verden over er et stort problem, og derfor skal der gøres noget.

Sådan lyder det fra De Radikale, der i et nyt klimaudspil lægger op til en særlig CO2-afgift på flytrafik.

For hvert ton CO2 et fly udleder, skal selskabet bag betale 250 kroner, foreslår politisk leder Morten Østergaard.

- Vi tror på, at folk også i fremtiden vil flyve rundt i verden på ferie og på arbejde. Derfor er det afgørende at sørge for, at det bliver grønne flyvninger, siger han.

Han mener, en afgift på udledningen vil tilskynde flyselskaberne til at nedbringe forureningen.

Østergaard medgiver, at det vil kunne mærkes på billetprisen.

- Det vil det i første omgang, og det vil påvirke mest dér, hvor flyselskaberne ligger på den lade side og er ligeglade med deres forurening, siger han.

I alt skønner De Radikale, at afgiften vil give omkring 750 millioner kroner årligt i den danske statskasse, når den er fuldt indfaset.

De penge skal bruges i en skovfond, og den anden halvdel skal sendes tilbage til flyindustrien på betingelse af, at de bruges til initiativer, der skal sikre mere bæredygtige fly.

Også træbyggeri er en del af det nye udspil.

Materialer til nybyggeri står for en væsentlig del af verdens CO2-udledning. Træ er både mindre klimabelastende end beton og kan lagre CO2, lyder det fra R.

Derfor foreslår partiet, at halvdelen af alt lavt nybyggeri i 2030 skal være i træ, mens hver fjerde nye etagebyggeri skal være i træ.

- Det er lidt besynderligt, at vi i Danmark bygger så lidt i træ - også meget mindre end de andre nordiske lande. Derfor sætter vi nogle ambitiøse mål, siger han.

Partierne på Christiansborg har de seneste måneder været ganske flittige med at komme med miljø- og klimaudspil.

Torsdag præsenterede Socialdemokratiet et skovudspil i Hareskoven nordvest for København, og i februar præsenterede Enhedslisten og De Konservative hver deres klimaudspil.

De Radikales udspil indeholder 24 forslag og hedder "Klimaet kalder. Fremad."