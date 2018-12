Radikale ønsker børn ud og udvisningsdømte ind på Sjælsmark

Radikale Venstre vil give visse udlændinge muligheden for at erstatte møde- og meldepligt med en fodlænke.

Udvisningsdømte skal skilles fra afviste asylansøgere. Børn skal væk fra dårlige forhold på Udrejsecenter Sjælsmark. Og nogle udlændinge skal kunne tilvælge en fodlænkeordning, så de ikke forsvinder fra myndighedernes søgelys.

Det er nogle af elementerne i et udspil fra Radikale Venstre.

Partiets leder, Morten Østergaard, mener, at VLAK-regeringen fører en unødvendig og dyr symbolpolitik, blandt andet med etableringen af det kommende udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt.

Centret anslås at komme til at koste 759 millioner kroner over de næste fire år.

- Vi vil i første omgang lade børnefamilierne flytte ud af Sjælsmark Kaserne, inden de bliver helt nedbrudte, og så har man en facilitet, der kan bruges i en overgangsfase.

- Det er ulideligt, at vi har 90 børn boende under forhold, hvor der har været 51 indberetninger i år på de børn, siger han.

Ved at lade børnefamilierne bo i særlige boliger i kommunerne i stedet for at indkvartere dem på Sjælsmark, vil Radikale Venstre skabe plads på Sjælsmark til udvisningsdømte udlændinge, som senere skal spredes på to-tre mindre centre.

Det er planen, at kriminelle beboerne fra Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording skal bo på Lindholm, når udrejsecentret på øen efter planen står klar i 2021.

Det har skabt utryghed i Kalvehave, hvor færgen til Lindholm sejler.

Radikale Venstre ønsker at skrotte planerne om centret på Lindholm.

- Derfor siger vi nu: Lad nu være med at tage et lokalsamfund som gidsel, men gør problemet håndterligt ved at bruge nogle af de faciliteter, der findes i forvejen.

- Det er den symbolpolitik, som regeringen og Dansk Folkeparti fører, der har skabt udfordringerne i lokalsamfundene, først i Bording og nu med den utryghed, der er i Kalvehave, siger Morten Østergaard.

Det kom onsdag frem, at 328 af 447 udlændinge, som fra 21. marts 2016 til 26. november i år har været på Udrejsecenter Kærshovedgård, er registreret som udeblevne.

Radikale Venstre vil give nogle muligheden for at tilvælge en fodlænkeordning, sådan at de ikke har opholds- og meldepligt.

- De, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt, de kunne få mulighed for at tage ophold hos deres slægtninge eller andre, der kunne forsørge dem, hvis de vil bære en fodlænke, siger Morten Østergaard.

Radikale Venstre håber at få Socialdemokratiet med på planerne i udspillet efter det folketingsvalg, der finder sted senest 17. juni næste år.

Folketingets største parti undlod at stemme for eller imod Udrejsecenter Lindholm.

- Jeg håber og tror, at fornuften vil sejre til sidst, siger Morten Østergaard.