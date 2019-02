Radikale kørt ud på sidespor i sundhedsforhandlinger

Godt og vel fem kvarter varede dagens møde mellem regeringen og De Radikale om en kommende sundhedsreform.

Og ifølge den radikale sundhedsordfører, Lotte Rod, brugte parterne en time på at tale om alle de ting, de var enige om.

Kun til sidst blev uenigheden om regionernes fremtid berørt, men her var holdningerne til gengæld også delte.

For De Radikale vil ikke acceptere den præmis for regeringens udspil, som siger, at regionerne må fjernes for at finansiere en del af regningen for et bedre sundhedsvæsen.

- Det lyder på regeringen som om, at det er en adgangsbillet til de videre forhandlinger, at man vil nedlægge regionerne.

- Der har vi klart sagt, at det vil vi ikke være med til, og derfor må vi forstå det sådan, at regeringen vil fortsætte dialogen med DF og Alternativet.

- Men vi er klar til at diskutere videre og vil meget gerne være med til at skabe mere tryghed for patienterne, siger partiets politiske leder, Morten Østergaard.

De Radikale mener modsat regeringen, at regionerne skal styrkes og have flere opgaver.

Samtidig vurderer partiet, at en nedlæggelse af regionerne vil gå ud over sundhedsvæsnet, som igen skal omstille sig til en ny struktur.

Finansminister Kristian Jensen (V) siger imidlertid, at der ikke er nogen vej uden om at nedlægge regionerne, hvis Radikale vil være med i en aftale.

- Vi er enige om rigtig meget omkring sundhedsfællesskaberne og om mere nærhed og mindre ulighed i sundhedsvæsnet. Faktisk om det meste af det sundhedsfaglige i udspillet.

- Men Radikale vil ikke være med til at finansiere udspillet ved at spare på det tredje politiske led.

- Derfor fortsætter vi ad hovedsporet med Alternativet og Dansk Folkeparti, og så ser vi, hvor det fører hen. Så må vi se, om der bliver mulighed for at indkalde Radikale igen senere, siger han.

Kristian Jensen afviser, at en alternativ finansieringsløsning, hvor man undgår at spare på det politiske og administrative lag i regionerne, er en mulighed.

- Når man flytter så mange opgaver væk fra regionerne, så er det en helt anden og langt mindre opgaveportefølje, de sidder tilbage med.

- Så vil det være helt mærkeligt at bevare den nuværende struktur. Det tager vi konsekvensen af, og det synes vi også, at De Radikale skulle, siger ministeren.

Forhandlingerne fortsætter fredag. Her har regeringen indkaldt Alternativet og Dansk Folkeparti til en drøftelse af de 21 sundhedsfællesskabers opgaver og ansvar. Øget borgerinddragelse vil også være på dagsordenen.