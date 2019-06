De Radikale mener, at tiden er kommet til at blive mere konkrete i forhandlingerne om at lade den kongelige undersøger, Mette Frederiksen (S), danne en etpartiregering.

Foreløbig har det handlet mest om økonomi, men De Radikales hjertebarn er at få en ny retning for udlændingepolitikken.

- Vi synes, tiden er kommet til at blive konkret på en ny udlændinge- og integrationspolitik, som tager afsæt i de vigtige problemer og rydder op i symbolpolitik. Jeg håber, at også Socialdemokratiet er det, siger R-leder Morten Østergaard.

På spørgsmålet om, hvorvidt han er ved at være utålmodig, svarer han:

- Jeg er egentlig et tålmodigt og optimistisk menneske, alt godt kommer til den, der venter.

De Radikale vil have lempelser i den skærpede udlændingepolitik, der sidste år blev resultatet af finansloven, som den fungerende VLAK-regering vedtog med Dansk Folkeparti.

Uden lempelser og bedre integration vil De Radikale ikke bakke op om Mette Frederiksen som statsminister. Det krav er ultimativt, har partileder Morten Østergaard ladet forstå.

Det handler blandt andet om Udrejsecenter Sjælsmark, kvoteflygtninge, kontanthjælpsloftet og integrationsydelse samt øen Lindholm.

- Man kan ikke sige, at ét område betyder alt for os. Men der er nogle områder, hvor diskussionen kan blive lidt sværere end for andre. Nu har vi brugt meget af tiden på økonomien, og det er vi bestemt ikke enige om endnu.

- Men nu er tiden kommet til at blive konkret på udlændingepolitikken, og jeg håber, at Socialdemokratiet er enig, for der skal findes en fælles vej, hvis der skal være en fæles vilje til at sætte en ny regering til magten, siger Morten Østergaard.

Forhandlingerne slutter lørdag aften og ventes at fortsætte søndag formiddag, hvor de tre støttepartier møder op.