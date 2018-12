Der er i første omgang sat trekvart milliard kroner af på finansloven til at oprette et nyt udrejsecenter på øen Lindholm for kriminelle afviste asylansøgere og personer på tålt ophold.

Men det er en alt for dyr løsning til et problem, der kan løses langt bedre og billigere - i hvert fald, hvis man spørger De Radikales politiske leder, Morten Østergaard.

- Vi mener, at man skal bruge de eksisterende centre og sprede de pågældende personer ud i stedet for at samle dem ét sted - uanset om det så er i Bording eller i Stege Bugt.

Det sker med henvisning til, at det har skabt utryghed i området ved udrejsecentret Kærshovedgård, at så mange af de omtalte udlændinge er samlet ét sted.

Østergaard opfordrer sine kolleger i oppositionen til at finde en bedre løsning og tage de mange asylcentre i brug, der enten er lukket ned eller ikke er fyldt op.

Det er der rigeligt tid til efter det folketingsvalg, der senest skal afholdes i juni næste år.

- For mig at se er det oplagt, at et nyt flertal trækker stikket på det projekt, inden vi har skovlet skatteydernes penge ud på en ø i Stege Bugt i stedet for at bruge nogle af de faciliteter, der findes, siger han.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er mest optaget af at få skilt kriminelle afviste asylansøgere og personer på tålt ophold fra de andre, der lige nu bor på Kærshovedgård.

- På den måde er vi enig med regeringen. Så er der spørgsmålet om, hvor de så skal være henne, og der er det vigtigste for mig at se at tage hensyn til naboer og lokalsamfundet.

- Men de skal placeres et sted i Danmark, og om det er den ene eller det andet sted, har vi ikke så stærke holdninger til. Men hvis der nogen, der har et bedre forslag, så er vi lydhøre over for det, siger hun.