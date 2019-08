Rådgiver: Alle kan lære at håndtere sprængstoffer på nettet

Sprængstof til industrielt brug er svært at få fat i men nemt at lære at benytte, siger sprængstofsrådgiver.

Hvis man er koldblodig nok, kan man lære at håndtere sprængstof af såkaldt industriel karakter ved at se videoer på YouTube eller gennem bøger på biblioteket.

Det vurderer Erik Krogh Lauritzen, der er rådgivende ingeniør inden for civile sprængninger.

Politiet har siden tirsdag aften efterforsket en eksplosion foran Skattestyrelsens bygning på Østerbro. Fredag kunne politiet oplyse, at undersøgelser viste, at der var tale om sprængstof til industrielt brug såsom til nedrivning.

Det er endnu ikke opklaret, hvor sprængstoffet kommer fra. Det vides heller ikke, hvem der har brugt det til en eksplosion foran Skattestyrelsen.

- Selve teknikken med at bringe sprængstofferne til detonation med tændmidler og med forsinkelse, så du kan komme væk, det kan du sagtens lære på YouTube og almindeligt offentlige bøger, siger Erik Krogh Lauritzen.

Han forklarer, at ved civilt brug kræves en stor mængde af erfaring for at håndtere sprængstoffet korrekt.

Samtidig understreger han, at det er svært at få fingrene i sprængstof til industrielt brug, hvis ikke man har de rette kvalifikationer.

- For det første skal du have politiets tilladelse, og det forudsætter, at man har kendskab til det. Der vil man normalt forlange et bevis fra et anerkendt sted, siger han.

- Det kan være, hvis du har en uddannelse fra Hjemmeværnet eller fra et kursus, som det danske salgsfirma har.

Ifølge rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg er der ingen meldinger om tyveri af sprængstoffer noget sted i Danmark.

Erik Krogh Lauritzen oplyser, at den danske branche for civile sprængninger til for eksempel nedrivning er en "ret begrænset kreds".

Natten til lørdag er der sket endnu en eksplosion - denne gang foran en lokalpolitistation på Nørrebro i København. Det vides endnu ikke, hvilken form for sprængstof, der blev benyttet ved denne lejlighed.

Her efterlyser politiet en mand, der er set gå fra stedet, og som politiet formoder er gerningsmand bag eksplosionen. Det står endnu ikke klart, om der er en forbindelse til eksplosionen tirsdag.