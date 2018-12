R og SF om beskyldninger: Styrk uafhængigheden af Klimarådet

Regeringen beskyldes for at udøve et politisk pres på Klimarådet. Røde partier vil styrke uafhængigheden.

Rød blok skoser regeringen for beskyldninger om, at den skulle have udøvet et politisk pres på Klimarådet, der er uafhængigt.

Både De Radikale og SF mener, at der er grund til at se på, hvordan man kan dæmme op for den slags i fremtiden. Også Socialdemokratiet efterlyser en diskussion om det.

- Man må give rådet nogle tydeligere mandater eller sørge for, at det ikke er ministeren, der udpeger formanden, når det bliver sådan en strafaktion, siger klima- og energiordfører og tidligere miljøminister Ida Auken (R).

Det er Klimarådets afgående formand, Peter Birch Sørensen, der beskylder klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) for at bede rådet om at droppe kritik af regeringens politik.

Han henviser særligt til en episode i 2015, hvor Klimarådet udgav den første rapport.

SF-formand Pia Olsen Dyhr mener også, at der er grund til at se på, hvordan man kan dæmme op for det i fremtiden. For eksempel ved at forlænge formandens periode eller lægge sig tættere op af reglerne for De Økonomiske Råd.

- Man kan se på, om perioden skal være længere, for fire år svarer til en politisk periode, men man kan ændre det til fem år.

- De Økonomiske Råd udpeges af tidligere vismænd, som sikrer en uvildighed og armslængde, som slås mere fast, siger hun.

De Radikale og SF kalder ministeren i samråd om, hvordan der dæmmes op for den slags fremover. Også Socialdemokratiet og Alternativet kalder ministen i samråd.

- Jeg havde ikke forestillet mig, at det ville blive et problem, når man lavede den samme lovgivning, som fungerer så godt på det økonomiske område, at det ville blive et problem på klimaområdet, fordi regeringen politiserer, siger energiordfører Jens Joel (S).

Han fremhæver, at det vigtigste for ham er at få undersøgt, hvad der er sket, før man ser på, hvordan man kan dæmme op for det.