R-kandidat dropper drøm om Folketinget for EU-Parlamentet

Karen Melchior har fået De Radikales andet mandat i EU-Parlamentet, og det har hun ingen planer om at opgive, selv hvis hun skulle blive valgt ind i Folketinget, hvor hun også er kandidat.

- Planerne om at komme i Folketinget er droppet for nu. Det er for sent at tage mig af listen, så derfor kommer jeg stadigvæk til at stå på stemmesedlen. Men jeg kommer ikke til at indtræde i Folketinget, selv hvis jeg bliver valgt, siger hun.

Hun understreger dog, at hun gerne vil i Folketinget på et senere tidspunkt.

SF's Karsten Hønge meldte tidligere mandag, at han opgiver sit mandat til EU-Parlamentet til den næste på SF's liste, da han hellere vil gå efter at komme i Folketinget igen.

Dermed skal 21-årige Kira Marie Peter Hansen fra SF til Bruxelles.

Men den manøvre afholder Melchior sig fra. Hun foretrækker EU-Parlamentet.

- Jeg stillede også op i 2014, så det har været det ultimative mål, siger Melchior, som er meget tilfreds med de 17.292 personlige stemmer, hun har fået.

- Jeg synes, det er fantastisk godt, at der er så mange, der har valgt mig blandt alle De Radikales kandidater.

Også Enhedslistens Nikolaj Villumsen, som har fået partiets ene mandat til EU-Parlamentet, dropper Folketinget.

Han var spidskandidat i Østjylland for Enhedslisten ved folketingsvalget. Men han giver stafetten videre, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Nikolaj Villumsen kommer imidlertid også fortsat at stå på stemmesedlen, når der er folketingsvalg 5. juni. Datoen for at komme på stemmesedlen er nemlig overskredet.

Alle personlige stemmer på ham vil gå til partiet og de resterende kandidater.

I EU kommer Karen Melchior til at arbejde sammen med Morten Helveg Petersen, spidskandidat for De Radikale ved EU-parlamentsvalget, som også er løbet med ét af partiets to mandater.

Den 38-årige Karen Melchior har ingen erfaring fra Europa-Parlamentet, men hun har tidligere arbejdet i Udenrigsministeriet og også for ministeriet i udlandet.