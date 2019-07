Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte torsdag ud, at hun opretter et nyt politisk sekretariat i Statsministeriet, der skal ledes af hendes personlige rådgiver Martin Rossen.

Den nye konstellation skal tages op i Folketingets Præsidium, lyder det fra De Radikale.

For det skal stå klart, hvilke beføjelser Martin Rossen, der ikke er blevet valgt til Folketinget, har i den nye regering, mener Jens Rohde, der er fungerende politisk ordfører for De Radikale og medlem af Folketingets Præsidium.

- Der kan være god ræson i, at man vil styrke den politiske ledelse i Statsministeriet. Men det skal ske efter nogle klare, åbne og stringente regler, som Folketinget har styr på.

- Vi skal vide, om vi reelt sidder med en vicestatsminister, og hvordan Folketingets kontrolbeføjelser i så fald er over for ham, siger Jens Rohde.

Ifølge Mette Frederiksen skal det nye politiske sekretariat sikre en klar "politisk retning" i regeringen.

- Hvis det skal lade sig gøre, så er der behov for at styrke den strategiske ledelse af regeringen, og det gør vi nu ved blandt andet at oprette et politisk sekretariat i Statsministeriet, udtaler statsministeren i en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

Mens der ifølge Rohde kan være god ræson i at sikre en større "politisk idérigdom" gennem et sådant udvalg, så er den nye konstellation så atypisk, at den kræver nye regler.

- Det er helt afgørende, om han (Martin Rossen, red.) har instruktionsbeføjelse over for departementscheferne. Det vil i så fald være en nyskabelse. Vi kan også konstatere, at han har fast sæde i koordinations- og økonomiudvalget, og det har embedsmænd normalt ikke.

- Og Martin Rossen er jo ikke udnævnt minister, han har ikke underskrevet Grundloven, mig bekendt kan vi heller ikke kalde ham i samråd. Ydermere er han er heller ikke forpligtet til at tale i forhold til ministeransvarlighedsloven.

- Derfor må vi lave et nyt regelsæt, der matcher den installation, som Mette Frederiksen har lavet, siger Jens Rohde.

Mette Frederiksen meddelte ligeledes torsdag, at hun ansætter to fra Socialdemokratiet som personlige rådgivere, populært kaldet spindoktorer.

Det er det maksimale af, hvad reglerne tillader en statsminister. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) havde til sammenligning kun én personlig rådgiver.