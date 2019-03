Psykolog så tegn på overgreb men gik ikke til politiet

En psykolog havde allerede i 1993 mistanke om, at fire børn i den såkaldte Vejen-sag var blevet udsat for vold og seksuelle overgreb af deres forældre.

Det siger psykologen, da han onsdag afgiver forklaring i Retten i Esbjerg i sagen mod forældreparret, der er tiltalt for årelange overgreb mod parrets fire børn.

- De var meget forpinte og totalt usammenhængende, fortæller han om sine observationer af børnene.

Psykologen var ansat på den døgninstitution, hvor børnene blev anbragt i efteråret 1992.

Børnene fortalte aldrig direkte til personalet på institutionen, at de blev eller var blevet misbrugt af forældrene.

Det var ifølge psykologen noget, der kom til udtryk gennem deres adfærd og ordvekslinger, børnene havde med hinanden.

- Børnenes symptomer, adfærd og udtalelser ville ikke give mening, hvis det ikke var, fordi de havde været udsat for seksuelle overgreb i et ret ekstremt omfang, siger psykologen.

Alligevel var det ikke institutionens opfattelse, at forældrene skulle politianmeldes.

- Det var inde i billedet. Men min vurdering var, at de her børn var for hårdt medtaget og for forstyrret til at kunne klare en politimæssig anmeldelse og efterforskning, siger psykologen.

Overgrebene mod børnene fandt sted i perioden fra 1987 til 1994. De sidste to år i perioden var børnene anbragt på den førnævnte institution.

Men forældrene havde fortsat mulighed for weekendsamvær med børnene.

Psykologen siger i retten, at han fandt det uforsvarligt, at børnene havde samvær med forældrene, uden at det blev overvåget.

En episode i sommeren 1993 overbeviste ham om, at de uovervågede besøg skulle stoppes.

En dengang seksårig pige sagde til personalet på institutionen, at hun ville gå ud på vejen og lade sig køre over af en lastbil for at slippe for at komme hjem til sin far.

Det fik psykologen til at sætte sig til tasterne og skrive til sin overordnede, at han frarådede uovervåget hjemmebesøg.

Psykologen havde ikke selv kompetence til at udsætte det planlagte weekendbesøg, og forstanderen på institutionen var ikke til stede.

Så hjemmebesøget blev gennemført uden overvågning.

- Den weekend havde jeg det rigtig dårligt, fortæller psykologen.

Efterfølgende blev det besluttet, at forældrene kun måtte have overvåget samvær med børnene.

Der ventes dom i sagen i næste uge.