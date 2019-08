Psykolog: Spredning af intime billeder giver skyld og skam

En ny sag om spredning af billeder med et seksuelt indhold er på vej, efter at Nordjyllands Politi har sigtet en 24-årig mand for ulovlig deling.

Politiet har fundet et onlinekatalog med omkring 720 kvindenavne. Efterforskningen peger i retning af, at kataloget indeholder krænkende materiale af kvinderne.

Sagen kommer, efter at politiet tidligere har ført ni prøvesager i det såkaldte Umbrella-kompleks ved retten.

Det har i flere tilfælde udløst betinget fængsel.

- Netop i kølvandet på Umbrella-sagerne er der ingen gode undskyldninger længere.

- At sige, at man ikke vidste, det var ulovligt, eller ikke vidste, hvor voldsomme konsekvenser det ville have, er en tyndere og tyndere forklaring, siger psykolog Per Frederiksen, Red Barnet.

Det kan have store psykiske konsekvenser for de implicerede at få delt private billeder.

- Vi ser de samme symptomer som ved en fysisk voldtægt - angst, depression og at man trækker sig fra fællesskaber. Så det kan være ligeså alvorligt, siger han.

Mange bebrejder sig selv, fortæller han.

- Hvad man har delt i et intimt øjeblik bliver gjort tilgængeligt for alle. Man ved ikke, hvem der har set det. Og man er usikker på, om man selv har gjort noget forkert.

- Det kan give en følelse af skyld og skam. Der er i det hele taget meget selvbebrejdelse, der kan fylde i de her sager, siger Per Frederiksen.

Der er muligheder for at få krænkende billeder fjernet fra de sociale medier.

- Vi oplever, at der efter Umbrella-sagerne er sket meget i forhold til de sociale mediers opmærksomhed på problematikken.

- Men der er ingen tvivl om, at der stadig er udfordringer med at få fjernet alle kopier af delte billeder, siger Per Frederiksen.

Spørgsmål: Men er det letteste ikke bare at sige til alle unge, at de ikke skal dele billeder af sig selv med et seksuelt indhold?

- Vi løser ikke problemet ved at sige, at man ikke skal dele nøgenbilleder af sig selv. For så siger vi jo samtidig, at det er ofret, der har gjort noget forkert.

- Det er alene den, der deler uden samtykke, der har gjort noget forkert, og det er det, vi skal have stoppet, siger han.