Video, som angiveligt viser et af drabene fra Marokko, florerer på nettet. Det er ulovligt at dele videoen.

Det kan give status blandt unge at dele videoen, som angiveligt viser et af drabene på en dansk og en norsk kvinde i Marokko.

Det fortæller psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet. Han forklarer, at en del af de unge er grænsesøgende.

- I denne her teenagealder kan det give status, hvis man har noget særligt afskyeligt eller væmmeligt, siger han.

- Det er noget rigtigt skidt, at det er den slags, der kan give status.

De seneste dage har flere medier berettet, at flere elever i de ældste skoleklasser deler og ser videoen, der angiveligt viser et af drabene på de en dansk og en norsk kvinde, der blev fundet dræbt i Marokko.

Eksempelvis har elever fra Vejgård Østre Skole i udkanten af Aalborg ifølge DR Nordjylland set videoen. Derfor har skolen haft samlet syvende og ottende årgang for at tale om videoen.

Ifølge Kuno Sørensen er det ulovligt at sprede videoen, da den er krænkende.

Der blev med den såkaldte Umbrella-sag om krænkende videooptagelser med seksuelt indhold af to 15-årige fra Nordsjælland sat fokus på unges delinger.

Men det kan være svært for de unge at lave koblingen mellem de to sager, forklarer Kuno Sørensen.

- Det handler om at overføre viden fra et område til et andet. For det her er jo ikke unge, der er i en seksuel sammenhæng.

- Så der bliver vi nødt til at indlære på ny over for unge, at der også her er nogle grænser - både nogle moralske og etiske grænser, men også nogle strafferetlige grænser, som de overskrider, siger han.

Red Barnet opfordrer til, at man som forælder taler med sit barn om videoen, hvis man har mistanke om, at det har set den.

- Man skal selvfølgelig anbefale, at de sletter den og ikke sender den videre og opfordrer deres venner til det samme. De skal også tage en snak med barnet om, hvordan det har påvirket.

- Hos nogle glider det af, men for andre brænder billederne sig fast på nethinden, siger han.

Kuno Sørensen mener, at politiet bør forfølge systematiske delinger strafferetligt for at demonstrere, at det er ulovligt at dele.

- Hvis det er sådan, at der er en mere systematisk deling af det, synes jeg absolut, at man skal gå efter nogle af de nøglepersoner, som systematisk har delt til mange personer, siger han.

Ritzau arbejder på at få en kommentar til, om anklagemyndigheden har tænkt sig at forfølge delingerne af videoen strafferetligt.