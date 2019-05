Ifølge Sind-formand Knud Kristensen mangler der generelt synlighed om de akuttilbud for psykisk sygdom, der er rundt i landet. I nogle byer er det eksempelvis kommunen, som står for akuttilbuddet i en del af døgnet, mens det i et andet tidsrum kan være den psykiatriske afdeling på et sygehus. (Genrefoto).