Psykiatriforening: Akutnummer vil sikre hurtig hjælp til syge

Der er brug for et fælles akutnummer, som man kan ringe til ved akut psykisk sygdom, mener fagfolk.

Psykisk syge og deres pårørende løber nogle gange panden mod en mur, når de skal ringe efter hjælp i sundhedsvæsenet.

Derfor er der behov for et landsdækkende akutnummer 115, som man kan ringe til hele døgnet og med det samme få hjælp ved psykiske lidelser.

Sådan lyder det fra Knud Kristensen, der er formand for landsforeningen Sind.

- Hvis vedkommende er i livsfare, så kan man selvfølgelig ringe 112, men mange gange er problemet, hvis man ikke er så syg.

- Mange ved ikke, hvor man skal ringe hen, og derfor bliver der ikke ringet eller først ringet meget sent, siger han.

Knud Kristensen er en af syv fagfolk, som i Politiken er kommet med idéen om et akutnummer blandt en række forslag, der skal løfte psykiatrien.

Han forklarer, at der mangler synlighed om de akuttilbud for psykisk sygdom, der er rundt i landet.

For eksempel er det i nogle byer kommunen, som står for akuttilbuddet i en del af døgnet, mens det i et andet tidsrum kan være den psykiatriske afdeling på et sygehus.

- Det kan være svært at finde ud af, hvor man skal ringe hen. Så det handler om at samle viden om tilbuddet et sted, som man kan nå med et fælles nummer og få hjælp derfra, siger Knud Kristensen.

Han mener, at der i dag er for mange, som bliver behandlet for sent, fordi man ikke ved, hvor man skal ringe efter hjælp.

- I yderste konsekvens kan det have den konsekvens, at en syg skader sig selv eller andre.

- Men for det meste betyder det, at man ikke får den hjælp eller behandling, som man har behov for nu, men først får hjælpen, når man er så syg, at man rent faktisk ringer 112, siger Knud Kristensen.