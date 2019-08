Prostitution er aldrig frivilligt

Mødet med en ung narkoprostitueret åbnede Dorit Otzens øjne. Siden har hun kæmpet for at få prostitution kriminaliseret. Torsdag den 22. august fylder hun 75.

I mange år var Dorit Otzen det faste holdepunkt for nogle af landets mest udsatte: de prostituerede og handlede kvinder på Vesterbro i København

Når alt ramlede, så var det hos hende, at de kunne få et måltid mad, en seng at sove i og måske et skub til at forlade miljøet.

Dorit Otzen, som fylder 75 år den 22. august, var i tyve år leder af værestedet Reden på Vesterbro i København, som hører under KFUK's Sociale Arbejde.

Her ydede hun sammen med sine medarbejdere ikke bare praktisk hjælp til narkoprostituerede danske og udenlandske kvinder.

Hun blev også en vigtig stemme i offentligheden, når hun uden omsvøb fortalte om de store fysiske og psykiske følger, det kan få, når man sælger sig selv.

Det var hun vidne til hver dag, og det fik hende gang på gang til at opfordre politikerne til at kriminalisere prostitution. I dag er hun på afstand af miljøet, men ønsket er det samme, for prostitution er ikke kvindens frie valg.

- Prostitution er aldrig godt. Undervejs lærer man at skille krop og følelser, for ellers kan man ikke udholde det. Samtidig er prostitution ofte bundet op med vold, siger Dorit Otzen.

Hun er socialrådgiver, og som nyuddannet mødte hun en 19-årig kvinde, der havde været prostitueret i fem år.

Hendes fortælling om en barndom i en dysfunktionel familie åbnede en ukendt verden for den unge socialrådgiver, som selv var vokset op i trygge rammer på et landbrug på Møn.

Det var dengang, hvor der kun var begrænset viden om, at mange stofmisbrugere har været udsat for vold og seksuelle overgreb i barndommen.

Dorit Otzen gik på pension i 2010, men hun fortsatte med at være aktiv i foreninger og organisationer, der arbejder mod prostitution og sexhandel.

Hun dannede Svanegrupperne, der er et terapeutisk tilbud til kvinder, der ønsker at komme væk fra prostitution, ligesom hun blev leder af et botilbud til udenlandske prostituerede og ofre for menneskehandel.

I dag videregiver hun sine erfaringer ved foredrag, men ellers betegner hun sig selv som en livsnyder, der endelig har fundet sig til rette som pensionist.

Det giver blandt andet tid til de fire børnebørn og sommerhuset på Møn.

Dorit Otzens engagement er flere gange blevet hædret med priser.

Blandt andet har hun modtaget ugebladet Feminas kvindepris, Den Gyldne Socialrådgiver, Dansk Kvindesamfunds Mathildepris og Spies Fondens Solskinspris.