Prognoser sender Nye Borgerlige i Folketinget

Nye Borgerlige står til at klare spærregrænsen på to procent og komme i Folketinget.

Det viser prognoser fra DR og TV2.

Partiet får i DR's prognose 2,5 procent, hvilket giver partiet fem pladser i Folketinget. TV2's prognose giver partiet 2,6 procent. Det svarer ligeledes til fem mandater.

Stemmerne ved valget er ved at blive talt op. Ifølge it-selskabet KMD, der står for den officielle optælling af valgresultatet, er over halvdelen af stemmerne talt op.

Det er første gang, at Nye Borgerlige stiller op til Folketinget.

Nye Borgerlige blev stiftet i efteråret 2015 af Pernille Vermund og Peter Seier Christensen, der begge har en fortid hos De Konservative - nøjagtigt som partiets spidskandidat i Nordsjælland, Mette Thiesen.

Et års tid senere lykkedes det for partiet at indsamle de nødvendige vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til folketingsvalget.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, holdt en bevæget tale, da valgstedsmålingerne tidligere på aftenen spåede, at partiet ville komme i Folketinget.

- Fuck, hvor er det vildt, ikke. Så står vi her tre og et halvt år efter, der er ikke noget, der er sikkert endnu.

- Peter, vi startede med ingenting. Vi sad hjemme i din sofa, og du lokkede mig, jeg så dig i øjnene og du sagde, "det værste, der kan ske, det er, at vi bliver til grin".

- Hold nu kæft, hvor har I knoklet, pyt med sproget, nu er valgstederne lukket, nu må vi gerne, siger hun.

Nye Borgerlige har tre ufravigelige krav. Partiet vil indføre et asylstop, kræve at alle udlændinge forsørger sig selv, og så skal udlændinge, som dømmes for kriminalitet, udvises efter første dom.

Og selv om partiet peger på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister, så skal han indfri disse krav, hvis han vil regne Nye Borgerlige med.

Blå blok ser dog ud til at miste sit flertal, viser prognoserne fra DR og TV2.

Rød blok - uden Alternativet - står til mellem 89-90 mandater, viser prognoserne.