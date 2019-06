Prognoser: Kristendemokraterne vipper på spærregrænsen

Det er 0,1 procent, der skiller DR's prognose for Kristendemokraternes fremtid i Folketinget fra TV2's prognose.

Men det er netop denne 0,1 procent, som afgør partiets skæbne. Ifølge DR kommer Kristendemokraterne ikke i Folketinget, da partiet kun får 1,9 procent af stemmerne.

Omvendt forudser TV2's prognose, at partiet rammer netop de gyldne 2,0 procent og dermed spærregrænsen. Med det resultat kan partiet hive fire mandater med sig på Christiansborg.

Valgstedsmålinger fra både DR og TV2 viste tidligere på aftenen, at partiet ville komme i Folketinget for første gang i 14 år.

Får partiet ikke sneget sig over de vigtige to procent, har det dog alligevel en chance for at komme i Folketinget ved hjælp af kredsmandater.

Partiets fungerende formand, Isabella Arendt, tror på, at partiet kan snige sig over spærregrænsen eller på anden vis sikre sig en plads på Christiansborg igen.

- Jeg er sindssygt spændt. Der er stor usikkerhed omkring tallene, og vi har stadig chance for kredsmandat, så jeg er fortsat optimistisk, siger hun, da hun ankommer til Kristendemokraternes valgfest kort før klokken 21.30.

Prognoserne fra DR og TV2 viser, at rød blok står til at få magten. De røde partier med Socialdemokraternes Mette Frederiksen i spidsen får mellem 89 og 90 mandater.

Modsat går blå blok markant tilbage. TV2's prognose spår 81 mandater til blokken, mens den står til at skrabe 73 mandater sammen hos DR. Det er uden fem mandater fra Nye Borgerlige og Stram Kurs.

Hos TV2 er Stram Kurs ikke kommet over spærregrænsen.