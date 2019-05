Prognoser: EL får partiets første sæde i EU-Parlamentet

Med 98,8 procent af stemmerne optalt, viser prognoser, at Enhedslisten får et mandat i EU-Parlamentet.

Enhedslisten får en plads i EU-Parlamentet, mens Folkebevægelsen mod EU må vinke farvel til sit mandat.

Det viser prognoser fra DR og TV2.

Det er første gang nogensinde, at Folkebevægelsen mod EU ikke bliver valgt ind i parlamentet.

- Det er jo et kapitel tilbage fra 1979, der slutter. De har haft en kritisk grundlæggende tone i EU-debatten, og det er slut nu, siger politisk kommentator Noa Redington.

Ifølge it-virksomheden KMD er 98,8 procent af stemmerne talt op kort før midnat søndag aften.

Det er første gang i partiets historie, at Enhedslisten stiller op til et europaparlamentsvalg. Tidligere har partiet støttet netop Folkebevægelsen mod EU.

Men denne gang ville Enhedslisten med spidskandidat Nikolaj Villumsen selv.

Derfor har Enhedslisten gennem valgkampen også forsøgt at vise, hvordan partiet står anderledes. Blandt andet mener Enhedslisten, at EU skal indføre en fælles bund på selskabsskatten.

Omvendt har Folkebevægelsen tordnet mod EU mod den idé og siger, at det ikke løser problemerne med store selskabers fiksfakserier med skat.

Mange iagttagere peger alligevel på, at Folkebevægelsen mod EU og Enhedslisten har kæmpet om de samme vælgere.

Noa Redington vurderer, at valgresultatet kan få det til at buldre i kulissen på den yderste venstrefløj.

- Det er jo ikke, fordi Enhedslisten får et prangende valg. Der er måske nogen, der tænker, om det har været det værd at stille op, for de har været vel vidende om, at der var ret stor sandsynlighed for, at kun ét af partierne kom ind.

- Det har Enhedslisten på samvittigheden, siger han.

Venstre kan glæde sig over valgresultatet søndag aften. For partiet står til at få fire mandater. Dermed bliver Venstre det største danske parti i EU-Parlamentet foran Socialdemokratiet, der får tre pladser.

Dansk Folkeparti står derimod tilbage med et stort tab, da partiet går fra fire til én plads i parlamentet.