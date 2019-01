Professorer: Regioner har leveret på statsministerens krav

I den seneste valgkamp stillede Venstre og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) syv krav til regionerne, der skulle bevise, om de kunne løfte opgaven med at drive landets sundhedsvæsen. Og dem har de levet op til.

Det skriver Jyllands-Posten i sin søndagsavis.

- Derfor får regionerne nu én chance mere for at bevise, at de er stand til at løfte kvaliteten i vores sundhedsvæsen til et nyt niveau.

- Hvis regionerne skal fortsætte som organisatorisk ramme for vores sundhedsvæsen, så skal de i løbet af denne valgperiode sikre et sundhedsvæsen, som er langt mere fokuseret på patienterne, skrev Venstre i valgudspillet "Prioriter sundheden".

Partiet havde syv krav til blandt andet ventetid, lighed, mindre overbelægning og større fokus på demens og kroniske sygdomme.

Ifølge Jyllands-Posten er status blandt andet, at ventetiderne er nedbragt, at der er kommet patientansvarlige læger og mere fokus de kroniske sygdomme.

- Målene er i betydelig grad opfyldt. Der er selvfølgelig stadig rum for forbedring her og der, men set over årene må man sige, at det har bevæget sig klart i den rigtige retning, siger sundhedsprofessor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet til avisen.

Jakob Kjellberg, professor ved Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, siger:

- Virkeligheden er, at der er leveret fornuftigt på de syv krav.

Konklusionerne kommer under en diskussion af, om regionerne skal afskaffes.

Diskussion er udsprunget af forhandlingerne om en sundhedsreform som ventes senere på måneden. Men endnu vil Venstre ikke afsløre, om regionerne skal sløjfes eller omlægges.

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, har længe gerne ville lukke regionerne.

Spørgsmålet splitter dog Venstre, hvor flere frygter for, at det vil mindske demokratiet i nærområder.

De Konservative og Liberal Alliance, som også er regeringspartier, vil gerne afskaffe regionerne.