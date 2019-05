Professor om DF-tilbagegang: ude af trit med klimaspørgsmål

Andre partier tilbyder det samme som DF. Og det er med til at forklare partiets tilbagegang, siger professor.

DF står ifølge de første valgstedsmålinger til mindst en halvering af partiets mandater i EU-Parlamentet.

Og det skyldes, at partiet er bagud på klimaspørgsmålet. Det vurderer Derek Beach, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet.

- Det ser ud til, at Dansk Folkeparti går gevaldigt tilbage, fordi de har været ude af trit med det store emne, som helt tydeligt er klimaspørgsmålet, siger han.

Desuden er partiet ikke længere alene om ville have en permanent grænsekontrol, hvilket også har noget at sige.

- Deres mærkesag om grænsen og hele symbolikken omkring det er noget, der er vælgere i. Men der er også andre partier som Venstre, der har sagt, at de også arbejder for det.

- De er ude af trit med diskussionen, og der er andre, der kan tilbyde det samme, lyder opsummeringen fra Derek Beach.

DF fik fire mandater ved europaparlamentsvalget i 2014. I TV2's første valgstedsmåling står partiet til to mandater, mens partiet står til ét mandat i DR's måling.

Ifølge professoren kan den høje valgdeltagelse ved valget også være med til at forklare DF's tilbagegang. Valgdeltagelsen står til at slå rekord.

- Den høje valgdeltagelse får vi kun, hvis der også er nogle unge mennesker, der kommer ud og stemmer.

- Og de unge er særligt kommet ud for at stemme på baggrund af klimaspørgsmålet, siger Derek Beach.

Han mener, at der nærmest er tale om en "generationernes kamp, hvor de unge har givet deres stemme til udtryk".

Derudover peger han på, at Dansk Folkepartis kernevælgere måske er blevet hjemme for at "spare krudtet" til folketingsvalget.

Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard peger også på klimaspørgsmålet som en mulig forklaring på partiets tilbagegang.

- Måske er det alle de - hvad er det nu, man kalder dem - klimatosser. Nej alle dem, der alene går op i klima.

- Det gør man også i Dansk Folkeparti, men det er jo ikke det, vi alene går op i. Jeg tror faktisk måske, det kan være det, der har gjort det, siger Pia Kjærsgaard.