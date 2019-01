Professor forudser svær bevisbyrde for psykisk vold

Psykisk vold skal kunne straffes på samme måde som fysisk vold.

Det er intentionen hos regeringen, der onsdag fremsætter et lovforslag, som kan medføre op til tre års fængsel for psykisk vold.

Men strafferetsprofessor Trine Baumbach fra Københavns Universitet forudser, at anklagemyndigheden kommer på en hård prøve, når den skal bevise, om der er sket psykisk vold.

- I nogle sager vil det være svært at føre beviser, fordi der modsat fysisk vold ikke er nogle synlige mærker af psykisk vold.

- Desuden vil psykisk vold typisk være noget, der udspringer af uoverensstemmelser i familien eller mellem nære relationer. Og der vil ofte ikke være mange vidner til det.

- Det kan så i praksis betyde, at det bliver svært at få nogen dømt for det, siger Trine Baumbach.

Alligevel er det med strafferetsprofessorens øjne et "godt initiativ" at kriminalisere psykisk vold.

- Det er helt klart strafværdige handlinger, som nu bliver strafbare. Men når det er sagt, kan jeg godt blive i tvivl om, hvorvidt der vil blive dømt ret mange, siger hun.

Lovforslaget går ud på, at personer, der i en periode udsætter andre med tilknytning til husstanden for "groft nedværdigende, forulempende eller krænkende handlinger", fremover skal kunne straffes med fængsel.

Det er dommerne, der skal vurdere, om beviserne rækker til at fælde dom.

Formanden for Dommerforeningen, Mikael Sjöberg, deler vurderingen af, at det kan blive vanskeligt at føre bevis for, at en person har været udsat for psykisk vold.

Det kan også betyde, at behandlingen af disse sager vil tage længere tid ved domstolene, vurderer han.

- En voldssag, som vi kender den i dag, kan køre relativt hurtigt med en konstatering af, hvad der er sket og et par vidneforklaringer.

- Her kunne man forestille sig, at vi skal dybere ind i parternes forhold. Det er vanskeligere at føre bevis for, og jeg kunne godt forestille mig, at det vil tage længere tid, siger han.

Med støtte fra både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet tegner der sig ifølge Jyllands-Posten et klart flertal for regeringens forslag.