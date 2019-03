Professor: Trafikinvesteringer i hovedstaden er godt givet ud

Set med samfundsøkonomiske briller er det nogle fornuftige projekter, regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at fremme med en ny trafikplan.

Det siger professor i transportøkonomi Mogens Fosgerau, Københavns Universitet.

- Der er en række investeringer i hovedstadsområdet, der faktisk giver en usædvanlig høj forrentning.

- Det tyder på, at man mere drejer fokus mod de bedst forrentede projekter i stedet for at prioritere provinsen på bekostning af forrentningen, siger Mogens Fosgerau.

Regeringen vil blandt andet udbygge Frederikssundmotorvejen, etablere motorvej mellem Næstved og Rønnede og anlægge en sydlig ring 5 fra Køge til Frederikssundsvej.

Det giver ifølge professoren god samfundsøkonomisk mening, fordi det er her, der er mest trængsel og størst tryk på vejene.

Men det er ikke alle projekter i trafikudspillet, der har et højt samfundsmæssigt afkast.

- Det suverænt dårligste er nok Billundbanen, hvor man slet ikke sætter tal på, siger Mogens Fosgerau.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil bruge 926 millioner kroner på en jernbaneforbindelse mellem Vejle og Billund.

I forhold til antallet af rejsende og den samfundsøkonomiske værdi er der ifølge professoren tale om en dundrende underskudsforretning.

Større samfundsøkonomisk fornuft er der ifølge professoren i anlæggelse af en ny midtjysk motorvej mellem Haderslev og Give.

- Det giver en forrentning på 7,6 procent, som ligger væsentligt over de fire procent, man plejer at have som mindstekrav. Så det er et ret godt projekt, når vi ser på det med samfundsøkonomiske briller, siger Mogens Fosgerau.

Han savner dog et større og mere overordnet perspektiv fra regeringens side.

- Man har bestræbt sig på at finde projekter med en god forrentning, og som dækker hele landet.

- Men jeg ser ikke noget egentligt perspektiv, hvor man hæver sig op over listen af projekter og kigger på, hvad hele porteføljen af projekter samlet set gør i forhold til eksempelvis klima og miljø og fremkommeligheden generelt set, siger Mogens Fosgerau.