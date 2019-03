Professor: Hemmelig donation til V-profil udnytter hul i loven

En selskabsejer donerede ved den seneste valgkamp i alt 100.000 kroner anonymt til Venstre-politikeren Britt Bager.

Men da den samlede donation var delt op i fem donationer på hver 20.000 kroner fra fem selskaber, der var ejet af den samme person, er manøvren lovlig, skriver Politiken.

Loven siger, at partier og politikere skal offentliggøre identiteten på donorer, som giver mere end 20.000 kroner i støtte.

- I en enkelt kreds - Venstres Favrskov-kreds - har Venstre tilsyneladende fra én person modtaget fem indbetalinger på 20.000 kroner i løbet af et år.

- Kredsens daværende folketingskandidat (Britt Bager, red.) har oplyst, at indbetalingerne vedrører fem forskellige virksomheder, skriver formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, i et brev, som Politiken har fået aktindsigt i.

Fremgangsmåden er som nævnt i tråd med loven, men ikke med lovens ånd og formål.

Det mener juraprofessor Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet. Han mener, at der er tale om et egentligt "hul i loven".

- Det er lovgivernes opgave at sørge for, at reglerne er lavet sådan, at det ikke er muligt at gøre det.

- Det har man ikke valgt at gøre i forbindelse med den seneste revision af loven, siger han til Politiken.

Formanden for Transparency International Danmark, Natascha Linn Felix, kalder donationen for "moralsk kritisabel".

- Den lovgivning, der er på området, er udtryk for en lukkethedskultur.

- Den her sag er et tydeligt eksempel på, at man skjuler, hvem der støtter partierne økonomisk uden formelt at bryde loven. Det er præcis derfor, at hullet i loven bør lukkes, siger hun til Politiken.

Britt Bager, der i dag er Venstres politiske ordfører, ønsker ifølge Politiken ikke at udtale sig om sagen.