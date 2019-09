Professor: Aftale giver ikke regioner det vilde overskud

En ny økonomiaftale for 2020, som regeringen og regionerne onsdag forhandlede på plads, betyder 1,5 milliarder kroner ekstra til regionerne.

Selv om det er et højere beløb end de seneste år, ender det dog ikke med et vildt overskud, siger Kjeld Møller Pedersen, som er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet.

- Pengene skal jo dække, hvad det koster, at vi i gennemsnit bliver ældre, og det skal også dække medicin og andre ting.

- Der tales med det samme om, at vi kan ansætte personale. Men den første halve milliard går nok til medicin, så man skal nok ikke stille for meget i udsigt, hvad angår personale.

Socialdemokratiet har siden 2018 lovet 1000 ekstra sygeplejersker. Som en del af økonomiaftalen nedsættes en taskforce, hvis hovedopgave bliver at drøfte, hvordan der kan uddannes, fastholdes og ansættes mere personale på sygehusene.

- Man skriver ikke, at man pludselig finder de 1000 sygeplejersker, som Socialdemokratiet gik til valg på, for det er en svær og kompleks opgave.

- Vi må se, om en taskforce kan finde en fornuftig vej, siger Kjeld Møller Pedersen.

Med aftalen vil man også fjerne omprioriteringsbidraget, som er tvungne årlige besparelser på både sundhedsadministration og på det regionale udviklingsområde.

Men det er pebernødder, siger Kjeld Møller Pedersen.

- På administration beløber det sig til 68 millioner. Ud af et budget på 100 milliarder kroner.

- De rider selvfølgelig på, at der er en opfattelse af, at omprioriteringsbidraget er et stort problem i den øvrige offentlige sektor, og det er det også, men det hjælper ikke meget i sundhedsvæsenet.

Overordnet kan regionerne dog alligevel være godt tilfredse med aftalen, mener han.

- I forhold til tidligere er det et løft, og det skal også ses i sammenhæng med, at der normalt kommer lidt ekstra penge i forbindelse med finansloven.

- Sammenlagt kommer vi måske op i nærheden af de to milliarder, som Danske Regioner havde sat sig som mål, siger han.