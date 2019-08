Privatfly forulykker under landing i Aarhus Lufthavn

Et privatfly med ti personer om bord brød i brand under landing i Aarhus Lufthavn. Ingen er kommet til skade.

Et privatfly med ti personer om bord er natten til tirsdag forulykket i Aarhus Lufthavn i forbindelse med en landing. Derefter brød flyet af typen Cessna 560XL i brand. Alle ti formåede at redde sig ud, og ingen er kommet til skade.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Brandvæsnet fik slukket branden, og de ti personer blev kørt til et hotel, hvor de har overnattet. Ud over en besætning på tre personer - to fra Tyskland og en fra Østrig - var der fire amerikanere, to australiere og en brite på flyet.

- Udenrigsministeriet er underrettet om ulykken og tager kontakt til ambassaderne i de relevante lande, skriver politiet.

Det tysk indregistrerede fly kom fra Oslo og skulle efter planen lande i Aarhus Lufthavn.

Hændelsen skal nu undersøges af Havarikommissionen. Politiet kan derfor ikke udtale sig yderligere om årsag eller andre omstændigheder ved ulykken.

Aarhus Lufthavn kontaktede Østjyllands Politi klokken 00.38, og tirsdag morgen er det forulykkede Cessna-fly bugseret væk fra landingsbanen. Ulykken har ikke skabt forstyrrelser af flytrafikken til og fra Aarhus Lufthavn ifølge politiet.

Også beredskabet tog del i redningsarbejdet.

- Når noget går i stykker eller har brændt, kan det efterlade benzin eller olie, og vores opgave var at rydde det op, fortæller indsatsleder Jan Recke fra Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov, Djursland.

Han fortæller, at de ikke tog del i selve slukningsarbejdet.

- Det havde lufthavnen helt styr på. Vi var der kun i forbindelse med miljødelen, fortæller han.