Prins af Danmark i med- og modgang

Et begivenhedsrigt år venter forude for prins Joachim. Snart rejser han til Paris, hvor han frem til sommeren 2020 skal studere på Frankrigs højst rangerede militære lederuddannelse.

Men inden han sidst på sommeren forlader Danmark sammen med prinsesse Marie og parrets to børn, prinsesse Athena og prins Henrik, kan prins Joachim fredag den 7. juni fejre sin 50-års fødselsdag.

Dagen bliver markeret med en middag i Riddersalen i Christian VII's Palæ på Amalienborg, som dronning Margrethe er vært for.

Prins Joachim har ikke lagt skjul på, at han glæder sig til at komme til Frankrig og fordybe sig på forsvarsområdet. Det er hjerteblod for prinsen, som er oberst af reserven i den danske hær.

I Paris skal han studere seks dage om ugen på École Militaire. Udover viden om Frankrigs militær får prinsen indsigt i strategisk ledelse og offentlig forvaltning. Med opholdet i den franske hovedstad kommer den kongelige kernefamilie til at bo i prinsesse Maries fødeby.

Prins Joachim og hans hustru blev gift i 2008. Dengang flyttede prinsesse Marie ind på Schackenborg i Møgeltønder, hvor prins Joachim drev landbrug. Allerede som niårig havde han fået overdraget godset af de daværende ejere - det barnløse grevepar Schack.

Men landbruget hang ikke sammen økonomisk, og i 2014 besluttede parret at forlade Sønderjylland og flytte til København.

Prinsen blev kritiseret i offentligheden for at vende provinsen ryggen. Det var ikke nogen let beslutning for den landbrugsuddannede Joachim, som dermed forlod det, der skulle have været hans livsværk.

En anden svær periode var tiden omkring skilsmissen fra hans første kone, daværende prinsesse Alexandra. Parret mødtes, da prinsen var udstationeret i Hongkong i 1990'erne.

De blev gift i 1995 på et tidspunkt, hvor prins Joachims anseelse var høj i befolkningen, og hvor han fremstod mere moden og målrettet end sin et år ældre storebror, kronprins Frederik.

Prins Joachim og prinsesse Alexandra fik sønnerne Nicolai i 1999 og Felix i 2002. Det er beskrevet, at prins Joachim kæmpede hårdt, for at ægteskabet skulle bestå. Men det lykkedes ikke, og i efteråret 2004 blev det offentliggjort, at parret skulle separeres.

Såvel skilsmissen som andre begivenheder i prins Joachims liv er blevet fulgt tæt af pressen, og gennem tiden har prinsen haft ry for at mangle folkelighed. Dette er blevet forstærket af, at han flere gange på tv har rettet journalister, der ikke har haft styr på de kongelige tiltaleformer.

Men fra Forsvaret, hvor prinsen har en stilling som særlig sagkyndig, beretter kolleger om en imødekommende og humoristisk prins.

Prins Joachim har en stor interesse for historie, og det vil komme til udtryk i en serie om danmarkshistorien, der fra efteråret vil blive sendt på DR K. Her vil prinsen optræde som hovedfortæller.

Dertil kommer hans passion for biler, som betyder, at danskerne ofte har kunnet se prinsen trykke speederen i bund ved motorløb rundtom i landet.