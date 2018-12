Prins Joachim springer ud som tv-stjerne i historisk serie

Prins Joachim har altid interesseret sig for udviklingen Danmark. Han glæder sig til at lave tv om danskerne.

Hvad er det, der har formet os gennem tiderne, og hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag?

De spørgsmål har prins Joachim sat sig for at besvare i en tv-serie på seks afsnit. Det oplyser hoffet og Nordisk Film i en pressemeddelelse.

Tv-verdenen er helt ny for prinsen. Men Joachims familie har været en del af danskernes identitet i mere end 1000 år, og han har derfor danmarkshistorien tæt inde livet.

I serien stiller han skarpt på, hvem vi danskere er, og hvad vi er gjort af.

- Hvem er du? Dette helt banale spørgsmål kan jo få de fleste af os til at stirre tomt ud i luften. For ja, hvem er vi egentlig? Det har taget en temmelig lang kongerække at nå til i dag, hvor vi foretager os ting, som vi tager for givet, og som er helt naturlige i vores dagligdag, siger prinsen i pressemeddelelsen.

- Det synes jeg, er spændende, og jeg tror, at mange har det som mig. For hvis man ikke kender fortiden, så bliver man aldrig rigtig dus med nutiden. I dette projekt samarbejder jeg med professionelle tv-folk. Det er en helt ny verden for mig, og det er meget spændende.

Optagelserne tager udgangspunkt i den dagligdag, vi alle kender, men dykker ned i den tid, der ligger forud.

Sammen med danskerne giver prins Joachim sit bud på, hvad det er, der har formet os som befolkning gennem tiden, og hvorfor Danmark ser ud, som det gør i dag.

- Jeg har altid interesseret mig for udviklingen i Danmark. Hvordan er vi kommet hertil? Hvorfra opstår det samfund, som vi alle nyder godt af? Hvem har opbygget det, og har det hele været en dans på roser? Nok ikke, siger han.

Prins Joachim er hovedfortæller i serien, som kan ses på DR K i efteråret 2019.

Optagelserne til serien, der produceres af Anna von Lowzow, finder sted i hele landet frem til sommeren 2019. Serien er produceret i samarbejde med Nordisk Film Production.